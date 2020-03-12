陸專家預估武漢3月底病例清零　揭兩大嚴峻任務「警惕病毒復燃」

記者黃翊婷／綜合報導

大陸中工院院士、國家衛健委高級專家李蘭娟接受媒體專訪，坦言武漢市的疫情防控剛進入決勝階段，只有醫院外面的感染者都「清零」了，才代表安全了，預估武漢最快3月底就能「清零」；不過，之後還有兩個更為嚴峻的任務，一是警惕病毒死灰復燃，二是警惕境外國家的病例輸入。

▲李蘭娟戴口罩接受陸媒專訪。（圖／翻攝自微博／人民日報）

根據大陸國家衛生健康委員會的網站資料統計，湖北省除了武漢之外，其他城市已有6天沒有新增病例。《人民日報》11日公開專訪李蘭娟的報導，對於疫情的未來形勢、是否出現全球大爆發，她解釋，「武漢市的疫情防控進入決勝階段，現在絕不能放鬆，一定要窮追猛打，把所有傳染源找出來。只有醫院外面的感染者都清零了，我們才能說武漢安全了。」

至於何時才能「清零」，李蘭娟認為，要視防疫的工作力度而定，假如抓緊時間而且沒有出現其他突發狀況，例如國外輸入性病例等，或許武漢最快在3月底就能清零，「疫情會不會在全球更大範圍內爆發，要看世界其他國家的防控力度，如果他們不重視疫情防控，不注意傳染源隔離，疫情有可能在全球更大範圍內爆發。希望世界各國能夠像中國這樣，認真對待這次疫情。」

▲大陸境內疫情似乎逐漸趨緩。（圖／路透社，下同）

李蘭娟也提到，要如何判斷疫情是否結束有兩個非常重要的指標，一是清零之後再過兩個潛伏期的國際標準，另一個是把現有的病例全部找出來收治或隔離，確保不會再有新病例發生；除此之外，大家還有兩個更為嚴峻的任務，分別是警惕病毒死灰復燃，以及警惕境外國家的病例輸入。

中國工程院院士鍾南山也曾在廣東省疫情防控專家座談會中談到，新冠肺炎在全球疫情發展方面，初步估計至少會延續至6月。

▼中國工程院院士鍾南山。