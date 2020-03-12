　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸專家預估武漢3月底病例清零　揭兩大嚴峻任務「警惕病毒復燃」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

大陸中工院院士、國家衛健委高級專家李蘭娟接受媒體專訪，坦言武漢市的疫情防控剛進入決勝階段，只有醫院外面的感染者都「清零」了，才代表安全了，預估武漢最快3月底就能「清零」；不過，之後還有兩個更為嚴峻的任務，一是警惕病毒死灰復燃，二是警惕境外國家的病例輸入。

大陸中工院院士、國家衛健委高級專家李蘭娟。（圖／翻攝自微博／人民日報）

▲李蘭娟戴口罩接受陸媒專訪。（圖／翻攝自微博／人民日報）

根據大陸國家衛生健康委員會的網站資料統計，湖北省除了武漢之外，其他城市已有6天沒有新增病例。《人民日報》11日公開專訪李蘭娟的報導，對於疫情的未來形勢、是否出現全球大爆發，她解釋，「武漢市的疫情防控進入決勝階段，現在絕不能放鬆，一定要窮追猛打，把所有傳染源找出來。只有醫院外面的感染者都清零了，我們才能說武漢安全了。」

至於何時才能「清零」，李蘭娟認為，要視防疫的工作力度而定，假如抓緊時間而且沒有出現其他突發狀況，例如國外輸入性病例等，或許武漢最快在3月底就能清零，「疫情會不會在全球更大範圍內爆發，要看世界其他國家的防控力度，如果他們不重視疫情防控，不注意傳染源隔離，疫情有可能在全球更大範圍內爆發。希望世界各國能夠像中國這樣，認真對待這次疫情。」

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲大陸境內疫情似乎逐漸趨緩。（圖／路透社，下同）

李蘭娟也提到，要如何判斷疫情是否結束有兩個非常重要的指標，一是清零之後再過兩個潛伏期的國際標準，另一個是把現有的病例全部找出來收治或隔離，確保不會再有新病例發生；除此之外，大家還有兩個更為嚴峻的任務，分別是警惕病毒死灰復燃，以及警惕境外國家的病例輸入。

中國工程院院士鍾南山也曾在廣東省疫情防控專家座談會中談到，新冠肺炎在全球疫情發展方面，初步估計至少會延續至6月。

▼中國工程院院士鍾南山。

▲▼大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

ET快訊
快訊／WHO宣布新冠肺炎全球大流行　美國首都進入緊急狀態
快訊／義大利單日激增196死「疫情如炸彈」　總理宣布全國商店
疫情大流行恐慌！道瓊狂跌1464點　美股進入「技術性熊市」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

浙江慈溪發現「小孩屍骨」　用毛毯包裹死亡約4年

和SARS很像！新冠病毒利於存活「塑料、不鏽鋼」表面...研究：最多2至3天

離預產期10天！她在車站內「站5分鐘」哀號...順利產下男嬰

東航機艙畫面曝光！包機乘客採「梅花座」....戴口罩、面罩還穿防護衣

陸專家預估武漢3月底病例清零　揭兩大嚴峻任務「警惕病毒復燃」

浙江慈溪發現「小孩屍骨」　用毛毯包裹死亡約4年

和SARS很像！新冠病毒利於存活「塑料、不鏽鋼」表面...研究：最多2至3天

離預產期10天！她在車站內「站5分鐘」哀號...順利產下男嬰

東航機艙畫面曝光！包機乘客採「梅花座」....戴口罩、面罩還穿防護衣

九二共識不只是國民黨責任　羅智強：大陸應給「一中各表」空間

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台灣頂尖防疫登法《世界報》頭條 民勤戴口罩他佩服：衛生意識超強

18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授氣：就丟包武漢！是在屌什麼

蔡宜芳爆不倫戀！父傳訊息關心未獲回應　崩潰喊話：不管怎樣，她還是我女兒

陸專家預估武漢3月底病例清零　揭兩大嚴峻任務「警惕病毒復燃」

浙江慈溪發現「小孩屍骨」　用毛毯包裹死亡約4年

和SARS很像！新冠病毒利於存活「塑料、不鏽鋼」表面...研究：最多2至3天

離預產期10天！她在車站內「站5分鐘」哀號...順利產下男嬰

東航機艙畫面曝光！包機乘客採「梅花座」....戴口罩、面罩還穿防護衣

九二共識不只是國民黨責任　羅智強：大陸應給「一中各表」空間

多維TW／北京重整港澳治理系統　 「一國兩制委員會」現雛形

東航包機爆「防護衣爭議」　葉慶元：激化仇恨大可不必

20歲正妹「凌晨突失蹤」…曾試圖自救仍不敵心魔！最後PO文母親一看腿軟

海南航空3月15日起全線恢復航班！　3、4月購票有驚喜

茵聲「翻唱《通靈》插曲沒要授權」　點閱破159萬自享營利！詞曲創作人：不公平

「好萊塢淫棍製片」被判23年徒刑！　他輪椅上聽宣判：我真的努力變得更好

口罩實名制2.0線上預購「9時起登記」　最快3/26就能領！

不斷更新／美首都緊急狀態！義大利激增196死創新高　總理下令全國關商店

最有撩妹潛力的星座TOP3　第二名開口就甜到蛀牙

陸專家預估武漢3月底病例清零　揭兩大嚴峻任務「警惕病毒復燃」

更新／WHO宣布新冠肺炎全球大流行　美國首都進入緊急狀態

快訊／義大利單日激增196死「疫情如炸彈」　總理宣布全國商店關閉

明午後變天全台濕冷！鋒面強冷空氣接力報到　溫度直逼強烈大陸冷氣團

台灣抗議被納入中國！　約翰霍普金斯大學疫情地圖改名「其他」　

黃衣男新竹大街遇盤查竟拔刀攻擊！警連開2槍1槍打中「小鳥」

大陸熱門新聞

母陪確診兒4天4夜：我已90歲無所畏懼了　醫公布難過真相

新冠病毒利於存活「塑料、不鏽鋼」表面！

20歲正妹「凌晨失蹤」　最後PO文母親一看腿軟

離預產期10天！她在車站內「站5分鐘」產下男嬰

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

浙江慈溪發現小孩屍骨　毛毯包裹死亡約4年

東航畫面曝光！乘客戴口罩、面罩還穿防護衣

封城後的米蘭畫面曝光！中國留學生：跟想像的不一樣

大陸一天只新增24例！境外輸入確診就達10人

姊抱弟被活埋　救難隊見雙屍痛哭

新冠肺炎發哨女醫：後悔沒堅持踢爆

搭錯車滯留武漢 他找「包吃包住」工作...到場驚呆

國泰22歲空姐確診新冠肺炎！　同機乘客也確診

中義外長通話 談協助防疫

更多熱門

相關新聞

更／美國華盛頓特區宣布：進入緊急狀態

更／美國華盛頓特區宣布：進入緊急狀態

新冠肺炎疫情全美擴大，首都華盛頓（Washington D.C.）宣布，正式進入緊急狀態。

即／義大利總理宣布全國商業活動暫停

即／義大利總理宣布全國商業活動暫停

美大學疫情地圖改名台灣：其他

美大學疫情地圖改名台灣：其他

13防疫醫護忍尿10小時　仍喊值得

13防疫醫護忍尿10小時　仍喊值得

世衛宣布「大流行」料疫情進一步擴散

世衛宣布「大流行」料疫情進一步擴散

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎李蘭娟

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

快訊／台中送肉粽跨「3區」！議員證實：真的

女兒吵吃麥片　她爆氣「剁下小孩頭」洩憤

「在不瘋狂就等死」連續退團！唐婷婷換名離開

川普緊急會議　公衛官員趕往白宮

孩子心臟病咳血轉院　心急父請求：讓救護車

小S揭《康熙來了》停播幕後　吳姍儒：我退出演藝圈

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

母陪確診兒4天4夜：我已90歲無所畏懼了　醫公布難過真相

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

即／大流行嚇壞　道瓊暴跌1300點

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面