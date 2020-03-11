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和SARS很像！新冠病毒利於存活「塑料、不鏽鋼」表面...研究：最多2至3天

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠肺炎於人體外存活時間與SARS病毒基本上相似。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球大爆發！近日有最新研究指出新型冠狀病毒最利於存活於「塑料」及「不銹鋼」表面，時間甚至長達3天；其次則是紙質材料，存活時間也有24小時。值得注意的是，新冠病毒與SARS病毒在環境中存在（可檢測出）的時間基本相似。

綜合媒體報導，近日一篇論文有了重大發現，目前已經被投稿至NEJM。研究檢測新冠病毒在人體外的存活時間，發現塑料和不銹鋼最利於它存活，可持續2至3天；其次是紙質材料，時間也有24小時。但存活時間最短的則是銅表面，僅4小時；而在氣溶膠中，新冠病毒最多可存活3個小時，中位半衰期為2.7小時。上述研究都是在相對濕度40％至65％，溫度21℃至23℃條件下做出的，還發現新冠病毒的存活時間基本上都與SARS病毒相似。

另一方面，大陸中華預防醫學會等機構近日進行研究後發現，在密閉空調車廂內，新冠病毒傳播距離最遠可達4.5公尺，且至少在30分鐘內可漂浮於空氣中，導致人員感染發病。因此研究建議，搭乘公共交通工具時，民眾應做好個人防護，同時保證公共交通工具內的換氣和新風量，做好車廂內的清潔消毒。

 

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