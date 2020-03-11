和SARS很像！新冠病毒利於存活「塑料、不鏽鋼」表面...研究：最多2至3天

▲新冠肺炎於人體外存活時間與SARS病毒基本上相似。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球大爆發！近日有最新研究指出新型冠狀病毒最利於存活於「塑料」及「不銹鋼」表面，時間甚至長達3天；其次則是紙質材料，存活時間也有24小時。值得注意的是，新冠病毒與SARS病毒在環境中存在（可檢測出）的時間基本相似。

綜合媒體報導，近日一篇論文有了重大發現，目前已經被投稿至NEJM。研究檢測新冠病毒在人體外的存活時間，發現塑料和不銹鋼最利於它存活，可持續2至3天；其次是紙質材料，時間也有24小時。但存活時間最短的則是銅表面，僅4小時；而在氣溶膠中，新冠病毒最多可存活3個小時，中位半衰期為2.7小時。上述研究都是在相對濕度40％至65％，溫度21℃至23℃條件下做出的，還發現新冠病毒的存活時間基本上都與SARS病毒相似。

另一方面，大陸中華預防醫學會等機構近日進行研究後發現，在密閉空調車廂內，新冠病毒傳播距離最遠可達4.5公尺，且至少在30分鐘內可漂浮於空氣中，導致人員感染發病。因此研究建議，搭乘公共交通工具時，民眾應做好個人防護，同時保證公共交通工具內的換氣和新風量，做好車廂內的清潔消毒。

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