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東航機艙畫面曝光！包機乘客採「梅花座」....戴口罩、面罩還穿防護衣

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▲▼滯留武漢第二批包機、武漢包機、滯留武漢台灣人在天河機場準備登機。（圖／讀者提供）

▲滯留武漢第二批包機共載回361人。（圖／讀者提供）

記者曾俊豪、陳政錄／台北—武漢連線報導

第二批武漢台商包機由華航和東航執飛，兩班機共帶回361人，都在11日清晨分送3處檢疫所。不過，此次包機過程中，卻傳出陸方拒絕讓搭乘東航的乘客穿防護衣，導致班機延誤。對此，《ETtoday新聞雲》取得飛機上的照片，發現所有乘客除以「梅花座」的方式區隔外，也都配戴面罩、口罩，並穿著防護服。

回顧此次包機流程，華航包機10日晚間9時43分起飛後，便有風聲傳出，即將起飛的東航班機「拒絕讓乘客穿防護衣」，由於違背台方堅持的「橫濱模式」，導致班機遲遲未起飛，引起網路一片譁然。

不過，《ETtoday新聞雲》隨即向滯留民眾查證，獲得的回覆是，當時還在等待登機，詢問櫃台後得知，「東航已在武漢機場準備了300套防護衣，登機時就會穿上」。此外，從東航落地桃園機場後的畫面來看，飛機上的台商也都身穿藍色防護衣。

▲▼11日東航包機上照片。（圖／讀者提供）

▲東航包機乘客均配戴口罩、面罩，身穿防護衣。（圖／讀者提供）

記者11日傍晚進一步取得東航上的照片，儘管畫面稍嫌模糊，但仍可清楚看見，所有乘客搭機時，是採取「梅花座」的方式乘坐。此外，每個人不僅配戴口罩、面罩，還都穿上藍色防護服。

至於另一個傳言，華航包機有18人「拒絕檢測」、11人未報到，事後則證實，有部分人員還沒拿到核酸檢測陰性的紙本報告，另有人來不及趕到機場，並非如外傳，是陸方刻意而為。

針對兩岸在此次包機上的攻防角力，律師葉慶元在其「葉慶元律師(葉狀師)臉書」專頁上感嘆，「滯留武漢的國人終於可以返台，本來是好事一件，不知道為什麼，某些民進黨的側翼人士一直在放假消息？」

他向《ETtoday新聞雲》記者表示，兩岸從疫情爆發以來，關係就更加緊張，「當然如果中國大陸不禮貌的行為，我們當然可以回應，那是合理的，但若是對岸根本沒有做的行為，我們刻意去製造假消息，或是以不當的言論、手法挑起對立，我認為是非常不道德的。」

▲▼滯留武漢第二批包機、武漢包機、滯留武漢台灣人在天河機場準備登機。（圖／讀者提供）

▲滯留武漢第二批包機過程可謂一波三折。（圖／讀者提供）

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