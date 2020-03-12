陳時中給護理人員的一封信　544字「肯定與保證」感動萬人

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中自疫情爆發後，每日待在防疫中心坐鎮、召開記者會，向社會大眾傳達最新的資訊。陳時中11日深夜透過衛生福利部粉專，向在第一線的護理人員表達感謝及保證，該文瞬間被萬人讚爆。

陳時中全文如下：

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致護理台灣隊



親愛的護理人員辛苦了！我是陳時中，謝謝護理台灣隊一直在防疫前線，防疫口罩裝備不會少，請護理人員放心。衛生福利部「護理職場爭議通報平台」自109年1月15日至今有39件通報，其中4件與口罩有關，口罩不足量已逐步解決，針對N95口罩太大問題，因是戰備庫存採購單一型號(M號)，本週將撥發國內新徵用鴨嘴式N95口罩，可配合臉型調整，密合度會比較好，也適合國人臉型，請護理人員安心。



農曆春節後，我們每日撥發徵用口罩，由地方衛生局定期撥補，原則是由醫院及醫事機構管控使用。目前每日提供各縣市衛生局的口罩量已從100萬片增至120萬片給醫療及照護機構，醫院安全庫存量也由15天增至35天，120萬的口罩中，50%是2級外科口罩，N95口罩亦已達35天的安全量；診所部分，每日撥用診所口罩總片數由35萬片增加為42萬片，其中50%是2級外科口罩。隨著口罩產量增加，我們會持續再增加補充，各單位如遇有特殊需求可再向衛生局反映申請；此外，疾管署也掌握其他16類個別需求樣態的整備配發，我們支援前線護理人員的口罩不會少，請護理人員安心。



社會大眾對護理人員普遍是支持與肯定，我要感謝第一線護理人員的付出，我們也會全力支援前線的防疫整備，而各醫療照護機構在口罩的使用管制也辛苦了！如仍有第一線護理人員口罩不足的爭議個案，請透過護理職場爭議通報平台(網址：https://nhplatform.mohw.gov.tw/)，我們會馬上了解，儘速解決問題，請護理人員放心。

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▼陳時中給護理人員的一封信。（圖／翻攝衛生福利部）

