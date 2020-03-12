新冠肺炎肆虐　安南醫院急診醫護高歌抗疫！

▲台南市立安南醫院急診醫護人員，一起發起高歌抗疫，唱出心聲也紓解壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨北部大型醫院發生感染，新冠肺炎疫情越來越嚴峻，全國醫界都繃緊神經全力以赴，這場戰爭首當其衝就是各醫院的急診醫護人員，大家一方面還沒有從春節大量病患的疲倦中走出來，就要直接面對更嚴重的疫情，也不曉得會何時結束，台南市立安南醫院急診醫護人員，一起發起高歌抗疫，除唱出心聲也紓解壓力。

急診醫護前有疑似個案要採檢、通報、分流、檢疫，後有醫院防疫物資的管制，防護衣、口罩、N95限量，左要面臨急重症病患如心肌梗塞，敗血症，腦中風，外傷，右還要面臨許多不理性的民眾，不斷責問為何要在戶外等待，為何急診動作這樣慢，欲不知道穿著防護衣是需要時間的。雪上加霜的是，衛生福利部規定不能出國，大部份醫院也有許多管制，不建議聚餐，不建議到人多的地方，各項課程全面延後，林林總總，醫護們內心像一個大悶鍋，很悶很悶。

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台南市立安南醫院急診部醫護同仁也在努力防疫。除了建立戶外篩檢站外，在急診內部也設立員工動線。主治醫師們買了防護眼鏡，提供給全體護理師，另設計在進入休息區時，每人把口罩及眼罩置入個人小盒子內，清潔手部後再用餐，以避免感染。

在科內會議討論防疫時，由康樂組成員陳姿羽、許旆瑄、林汝億、林宜君、林君紘、黃郡鈴，陳楷婷一起發起高歌抗疫，大家唱著梁靜菇的歌曲「小手拉大手」，隨著歌詞的內容：「你大大的勇敢保護著我，我小小的關懷喋喋不休，感謝我們一起走了那麼久，又再一次回到涼涼深秋下….，我們小手拉大手，今天加油，向昨天揮揮手 啦」。雖然唱得不是很好，也沒有事前練習過，但是隨著歌聲，苦悶的心，在你我互相扶持之中，慢慢的消散。



急診醫學部主任符凌斌醫師表示，疫情期間急診病患人數有明顯下降，但大家的心理壓力反而是非常的大。處理一個採檢病患所需要花費的時間，遠比一位急診病患的時間多了好幾倍。符醫師表示，全國急診醫護同仁心理悶太久了，有的不敢回家跟家人同住，有的心理有話願意說，士氣也大受影響，故建議一定要用不同的方式，鼓舞大家的士氣，才能打贏這場戰“疫”。

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