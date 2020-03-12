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口罩實名制2.0線上預購「9時起登記」　最快3/26就能領！

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▲▼高中以下各級學校開學在即,各校積極準備各項防疫物資,口罩,外科口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲口罩實名制2.0線上預購「9時起登記」，最快3/26就能領。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制升級2.0將開放線上購買、超商取貨，今（12）日上午9點開始登記，第一波登記開放到3/18晚間8點，成功預約者在3/19會收到繳費通知簡訊，繳費完成後，可於3/26日至4/1持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取，代領者也須持上述證件，逾期未領者視同放棄領取資格。

健保署日前公佈口罩實名制預約方式，可透過電腦連接預購網頁（emask.taiwan.gov.tw），或以手機使用健保快易通APP進行預購。健保快易通的認證，可透過手機認證、網路插卡與臨櫃辦理等方式辦理。「手機認證」適用本國籍人士，且手機門號是以本人名義申辦，門號為月租型搭配行動上網，認證時要關閉Wifi。

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「網路插卡」則適用手機非以本人名義申辦、或具健保卡外籍人士，可準備健保卡及戶口名簿，至健保卡網路服務註冊網頁註冊，再綁定手機預購。

▲口罩實名制2.0線上預購「9時起登記」　最快3/26就能領。（圖／健保署提供）

▲口罩實名制2.0身份認證方式。（圖／健保署提供）

因應口罩實名制2.0上路，健保署也針對健康存摺進行改版，新增「口罩預約」與「口罩購買紀錄」，點入口罩預約介面按「確定」，就會導向財政部「eMask口罩預約系統」，上午9時開放預購後，已完成認證的民眾，只要點入健康存摺，就可看到預約畫面。

至於使用公司租用公務門號、預付卡，且沒有讀卡機的民眾，健保署也提供「臨櫃辦理」，可請帶健保卡、身分證及戶口名簿至健保署服務據點使用電腦註冊後完成手機綁定。

▲口罩實名制2.0「預約畫面曝光」　健康存摺多2常用功能可查。（圖／健保署提供）

▲口罩實名制2.0可在健康存摺認證預約。（圖／健保署提供）

指揮中心指揮官陳時中表示，口罩實名制2.0是為了改善口罩分配不均的問題，及讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，成功預約者在3/19會收到繳費通知簡訊，繳費完成後，可於3/26日至4/1持健保卡或系統發放的購買憑證「小白單」前往超商門市領取，代領者也須持上述證件，逾期未領者視同放棄領取資格。

陳時中強調，網路預購不受身分證末碼單雙號分流限制，購買原則與實體通路相同，成人口罩7天內3片，每片5元，在物流費用方面，需自行付7塊運費。

▲▼陳時中手舉口罩時名制手牌。（圖／記者宋良義攝）

▲網路預購不受身分證末碼單雙號分流限制，購買原則與實體通路相同。（圖／記者宋良義攝）

而首輪線上預購屬試營運性質，初估可提供700萬片，約233萬人份預購量，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此不必搶在第一天上線登記。未來也會將視試營運狀況後再行調整，若不想等候太久，仍可透過原有的健保特約藥局及衛生所等實體通路購買口罩。

▼口罩實名制2.0。（圖／指揮中心提供）

▲口罩實名制2.0。（圖／指揮中心提供）

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