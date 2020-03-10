侯友宜感謝企業捐贈機能性布料　產官學聯手製作「防疫口罩套」

▲超前部署，新北產官學共同防疫。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

超前部署，新北產官學共同防疫！新北市長侯友宜10日表揚亞東技術學院技術指導，樟樹國際實中師生共同設計「防疫口罩套」。侯友宜感謝興采實業捐贈「環保機能性布料」，將製作約1萬個「防疫口罩套」優先提供市轄各級學校第一線教職員及志工使用。

市售口罩多以棉質、二重紗製作，無防水和抑菌效果，侯友宜感謝興采實業捐贈700碼具防水、透氣、除臭及防菌功能的「環保機能性布料」；肯定樟樹國際實中師生運用所學專業製作「防疫口罩套」，發揮創意在口罩套上加裝收納袋，方便收納，減少使用後接觸細菌的機率，也增加醫療用口罩使用時間，舒緩生產口罩的壓力。

興采實業回收咖啡渣製作特殊布料，具防潑水、高透氣、抑菌及除臭特性，在防疫期間特別捐贈700碼布料供新北市製作口罩套，展現防疫不分你我的精神。亞東技術學院提供技術指導，今日由樟樹國際實中學生示範以特殊縫法縫製口罩套，讓原本平面的布料變身為富有彈性可貼合人臉的口罩套，侯友宜試戴後大讚透氣又舒適。

上個月，樟樹國際實中、新北高工與鶯歌工商運用技職專業知識及技術，共同開發「紅外線熱像儀」供學校體溫檢測；今日侯友宜也感佩三校為防疫的付出，至今共完成31台提供新北各級學校運用，不僅成本低廉也節省人力。

教育局長張明文表示，「防疫口罩套」展現產官學合作新典範，將製程開發成為本市職業試探暨體驗教育中心與技術型高中相關課程，從教育層面延伸至職業試探與學生實作能力培養，學生不僅增進學習機會，同時為世界防疫工作盡一份心力。