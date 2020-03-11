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看準宅經濟發燒　電信商行動、光纖上網祭出優惠

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▲▼滑手機,追劇。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲看準宅經濟發燒，有電信商就針對行動上網與光纖上網提出優惠。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者邱倢芯／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情未歇，降低民眾出門意願，更帶動各類「宅經濟」發燒。為滿足民眾對高速網路的需求，有電信商就針對行動上網與光纖上網提出優惠。

台灣大「好速成双」、「好速加掛」雙方案
台灣大表示，防疫期間，民眾多半選擇待在家上網或追劇，一旦碰上網路卡卡，內心小世界可能就已氣噗噗。為此推出「好速系列專案」，將可滿足用戶不論行動上網或光纖上網，都能輕鬆自在追劇。其中，「好速加掛專案」針對既有行動用戶，只需加購超優惠月租費，便可享光纖上網服務。

以1,399元資費用戶為例，每月只要多付799元，就能加購1Gbps光纖上網服務；若對上網速率需求較低的用戶，月付最低349元，也可享60Mbps光纖上網吃到飽服務。

另外，民眾不論是申辦哪一項「好速」專案，只要使用120Mbps以上光纖上網吃到飽的用戶，將可再享總價值3,600元的加碼好禮，包括myVideo+MyMusic影音前3個月免費，以及Google Nest Mini中文化智慧音箱和Yeelight智慧燈泡。

遠傳大無線全家上網吃到飽
而遠傳則是針對宅經濟，推出了大無線全家上網吃到飽方案，月租只要699元，可享3月限時門市優惠價，最新4.5G 4CA分享器Huawei 818只要0元就可帶回家（設備原價7,990元），在家也能天天快速飆網。

另外，遠傳大無線若是搭配原價3,500元的小愛講/小狐狸智慧音箱，只要0元就可帶走，小愛講/小狐狸內建智慧語音助理，在家只要開口，啟動多項智慧生活應用服務，全家一起輕鬆分享智慧生活，宅在家一點也不無聊。

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