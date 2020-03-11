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環保署撤銷中市府對中火處分　法界挺市府：憲法保障地方自治

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▲台中市政府邀請法界學者專家討論環保署撤銷中火處分案。（圖／台中市政府提供）

▲中火處分案涉及地方自治，台中市政府邀法界專家探討。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府針對台中火力發電廠超量使用生煤一案，共開罰1千8百萬元，並且廢止2部機組許可證，結果環保署竟依行政程序法規定撤銷所有處分案，台中市政府表示，環保署並非訴願管轄機關，無權撤銷，如今越俎代庖，已失去立場，市府邀請法界、學者線上討論該項撤銷案，與會者認為，憲法保障地方自治，地方政府應享有自主權。

▲台中市政府邀請法界學者專家討論環保署撤銷中火處分案。（圖／台中市政府提供）

▲市政府員工參與線上直播。

市府表示，環保署依行政程序法第117條規定，撤銷台中市環保局對中火做出的處分案，包括以違反空污法告發3次，並廢止2部發電機組許可證，撤銷此舉前所未有，更與訴願法及行政訴訟法等相關規定不符，市府深表遺憾。

市府法制局10日與中華民國台灣法曹協會、裁判時報雜誌社合辦「中央主管機關監督地方自治團體之界限座談會」，以線上直播進行，邀請法界專家學者針對「地方自治權限」相關議題進行探討。

座談會由中華民國台灣法曹協會理事長、前司法院副院長蘇永欽擔任主持人，前司法院大法官林錫堯、前司法官學院院長林輝煌、東吳大學法研所兼任教授李念祖、國立台灣大學政治學系教授黃錦堂、東吳大學法律學系教授陳清秀、謙眾國際法律事務所律師周宇修等人參與。

法制局長李善植表示，市府基於地方環境與市民健康，對台中火力發電廠超量燃燒生煤行為開罰，卻遭環保署直接撤銷市府環保局的行政處分，甚至針對台中市《生煤及石油焦管制自治條例》的規定出現諸多關切，中央所為是否對於地方自治權限造成過多的干預，其手段是否合法、適當，值得探討。

蘇永欽表示，在這個活躍的民主政治時代，中央政府和地方政府間垂直的分權，應該要好好處理，這次座談會議題涉及憲法、地方制度法、行政程序法及地方自治條例等重大層面，是非常有意義的。

林錫堯表示，對於行政程序法第117條規定，認為上級機關介入行使撤銷權，應以原處分機關能行使撤銷權，經過指示而仍不行使，抑或有情況急迫時，始得為之。

林輝煌則說，有關中央和地方的權限爭議，論述雖然很多，但共識卻很少，地方自治是一種制度性保障，中央與地方之分權，並非政治問題而是法理問題；中央與地方是夥伴關係、不是上下級機關。

李念祖從憲法的角度出發，認為憲法的精神是在保障地方自治，而非消滅地方自治，地方政府作為地方公法人，辦理自治事項應享有自主權，僅於辦理委辦事項時，中央機關方對於地方機關才有比較大的指揮監督餘地，但地方制度法第75條第2項竟允許中央機關得撤銷、變更、廢止或停止地方機關執行自治事項，顯然與「自治」核心概念有所違背。

黃錦堂強調，在地方立法上，有所謂「上乘」或「橫出」規定的概念，讓地方可以在中央立法的框架下，有自主形成的空間。

陳清秀表示，現在中央地方間很多是共同辦理事項，中央為基本性立法，地方為補充性立法，中央對自治事項為統一立法，二者都有行政管轄權，如果地方制度法找得到依據的話，都應該是自治事項，地方制度法是行政程序法的特別法，本案比較不適宜用行政程序法撤銷。中央機關依行政程序法第117規定的撤銷和行政救濟之間的關係，應本與夥伴關係，友善的來處理，並應符合比例原則而且也可以考慮先進行行政指導。

周宇修以新北市八仙塵暴的案件舉例，認為地方政府的行政處分如果被撤銷的話，地方政府本身應該是可以被賦予有訴訟權能的，只不過很可惜這案在行政法院並沒有被好好澄清。

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