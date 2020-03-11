政府徵召基隆口罩廠！CEO為趕工婚禮3天前延期...感動喊：妻子辛苦了

▲執行長黃哲諄。（圖／翻攝順易利SUMEASY）

記者邱茀濱／綜合報導

位於基隆市七堵區的口罩工廠「順易利」被政府徵召進入國家隊，為了國民的安全加開產線力拼日產120萬片，員工每日忙得不可開交，就連執行長黃哲諄與妻子原定於上個月要舉辦的婚宴，也緊急在前三天喊卡，以全心協助國家生產口罩。

黃哲諄指出，公司自大年初四接獲政府徵召加入口罩製造，家中從原本的4條產線，增加政府購置的5條產線，就為了力拼日產量120萬片，每天待在公司12小時以上，甚至忙到與妻子原定2月22日的婚禮也延期。

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他透露，其實太太剛開始聽到要延期是很抗拒的，因為婚禮籌劃許久，就連婚紗也拍好、喜帖也發出。不過，黃哲諄卻緩緩向妻子說明，由於來宴席的都是口罩界同業，若有一人被確診，很多人就要被隔離，產能至少減少三分之一，因此不能冒這風險，最後加上岳父、岳母的幫忙下，才成功勸說妻子將婚宴延期。

黃哲諄表示，他很感謝妻子的貼心體諒，畢竟照理說現在的他們要在度蜜月，但他卻沒日沒夜的趕著生產口罩，根本沒有時間陪伴對方。他同時大喊「育琪，我愛妳，辛苦妳了」。

另一方面，國家禁止外銷的確造成公司損傷，黃哲諄坦言「公司已退400多萬給客戶」，但站在國民的立場，政府制定即時又果斷的政策，且能在這麼短時間達成日產1千萬片是「非常不可思議」的事，這也讓外界明白，當台灣有危難時，大家都會團結在一起。

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