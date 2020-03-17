全台「國道電眼」再增5處！違規最高罰6千　新啟用地方一次看

▲高公局在出口匝道回堵嚴重的交流道設置電眼，用來取締違規插隊車輛。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

為改善高速公路出口匝道違規插隊情形，高公局與公警局嚴格取締舉發強行插隊、跨越槽化線及雙白實線的車輛。為提高行車秩序，高公局去年在5處新增設高解析度攝影機（科技電眼），公警局也於3月1日啟用。提醒用路人，駛離高速公路之用路人應提早行駛外車道，再循序減速駛離高速公路，切勿違規強行插隊、跨越槽化線及雙白實線，違者將處以新台幣3,000~6,000元罰鍰。

高公局配合公警局，去年新增設5處的高解析度攝影機，包含國1機場系統南出、竹北北出、頭份南出、國2大園西出、國3木柵南出等，已於3月1日正式啟用。高公局表示，透過自動偵測系統將違規跨越槽化線、雙白實線及強行插入車隊之車輛影像，提供公警局逕行舉發。另用路人行車時如遇相關違規插隊車輛，亦可將行車紀錄器所錄攝的違規影像提供公警局逕行舉發。

請繼續往下閱讀...





▲高公局提醒，違規插隊下交流道，最高可處6千元罰鍰。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

目前有設置高解析度攝影機的出口嚴重回堵之交流道，包含國1五股北出、林口A南出、機場系統南出、竹北北出、新竹南出、頭份南出、大雅南出、大灣南出、台南北出、鼎金系統南出、北出、國2大園西出、南桃園東出、國3南港系統北出、木柵南出、中和南出、大溪南出、國3甲萬芳西出、木柵東出，共計19處。

高公局提醒用路人準備駛離高速公路時，應提早變換至外側車道跟著車隊循序進入減速車道，變換車道時也要開啟方向燈，提醒後方車輛注意；如已通過出口等候車隊而無法順利變換車道時，應續行至下一個交流道駛離。另高公局籲請用路人如出口回堵時務必依序於外側車道排隊，連續假期間公警局亦將加強巡邏重守，插隊或任意停等者除面臨舉發開單外，亦將強制驅離從下一個交流道駛出，反而欲速則不達。