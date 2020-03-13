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社會 社會焦點 保障人權

國道螃蟹車「倒退嚕硬下交流道」　3月起全台增5處看高清無碼違規

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記者陳豐德／新北報導

國道1號南下林口交流道處，日前有一輛深色小客車疑似錯過交流道，竟一秒變身成「螃蟹車」，橫越3車道並「倒車」要下交流道，險些造成連環事故，全程都被高解析度攝影機拍下，開罰6千至2萬4千元，並吊扣牌照3個月；高公局為了拍下這類螃蟹車違規行為，3月1日起又在全台新增5處攝影機，警告用路人切勿違規。

當時國道警監看後台影像，發現該輛螃蟹車疑似錯過國1南向林口交流道，直接從中內車道右切橫越3車道要下交流道，因為被導桿擋住，直接停在外線車道大約3秒鐘，隨後開始在車道上倒車，過往車輛驚險閃避，其中一台車還差點撞上，在槽化線區將車輛直接倒到匝道，下匝道的車輛亦紛紛閃避，這部自小客在切入匝道時，又差點與其他車輛發生碰撞。

▼國道1號驚見螃蟹車倒退嚕要強下交流道，全程被高清監視器給拍下。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼國道1號驚見螃蟹車倒車要強下交流道，全程被高清監視器給拍下。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼後車險些追撞上從槽化線橫插出來的螃蟹車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼國道1號驚見螃蟹車倒車要強下交流道，全程被高清監視器給拍下。（圖／記者陳豐德翻攝）

螃蟹橫移過程總計花了1分多鐘，硬是要下交流道，完全不顧其他用路人的安全，相當離譜，全程被高解析度攝影機完整攝入，並遭到兩位駕駛人檢舉，該部自小客車之行為已違反道路交通管理處罰條例第43條，連續任意驟然變換車道並於車道上倒車後跨越槽化線之危險方式駕車，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰；並吊扣該汽車牌照3個月。

為了維護高速公路交流道區交通秩序，高公局於回堵嚴重之交流道出口設置高解析度攝影機，採證違規行為，去年底已陸續設置14處，今年3月起又再啟用5處，包含國1機場系統南出口、竹北北出口、頭份南出口、國2大園西出口、國3木柵南出口，共計19處，舉發用路人未依規定變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線、禁止變換車道線、插隊、交流道區倒車等違規。

國道警方特別呼籲駕駛人行經交流道區應遵守標誌、標線、號誌規定行車，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，如果錯過交流道，應至下個交流道，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規行為。

▼3月1日起包含西向大園交流道等5處新增高清攝影機。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼國道1號驚見螃蟹車倒車要強下交流道，全程被高清監視器給拍下。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼國道1號驚見螃蟹車倒車要強下交流道，全程被高清監視器給拍下。（圖／記者陳豐德翻攝）

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