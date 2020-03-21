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提早掃墓打7折「國五險紫爆」　石碇-頭城塞到哭！平均時速僅29公里

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▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲清明連假國道估將湧返鄉車潮，為鼓勵提前掃墓，節前2周休國道採單一費率再7折。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱、葉國吏／台北報導

為分散清明節4天連假的掃墓人潮，高公局祭出節前2周休（3月21日至22日、28日至29日）國道單一費率再7折優惠，希望能分散車流。結果國道五號南下就塞爆，一路從石碇塞到頭城，時速平均僅有29公里，險些變成「紫爆」(時速20公里以下)。國道一號南下湖口-新竹、彰化系統也是時速不到40公里。

▲▼國道五號南下塞車。（圖／翻攝高速公路1968）

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▲國道五號南下塞車。（圖／翻攝高速公路1968）

高公局表示，今年清明節連假為4月2日至5日共4天，經研判清明節連假包含掃墓、返鄉及旅遊旅次，期間國道交通量為平日之1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，發生壅塞在所難免。

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲清明連假國道疏運措施，每日0-5時免收費、國5高乘載管制等。（圖／記者陳家豪攝）

考量部分民眾會提前掃墓，這次疏導措施包括清明節連假前2周休（3月21日至22日、28日至29日），採單一費率再7折，以鼓勵提前掃墓，分散連續假期車流。

經試算小型車中長途旅次之通行費率為每公里0.63元，台北（圓山）至高雄之通行費僅213元，較一般費率之343元節省130元，來回就省下260元；至於短途用路人費用略有增加，遂鼓勵中長途用路人提前掃墓，並請短途用路人不要上國道而改行駛地方道路，均衡各級道路使用。

▲▼清明連假疏運。（圖／高公局提供）

▲清明連假前2周末，國道打7折，小型車通行費差異試算。（圖／高公局提供）

另為維持高速公路行車合理服務水準，檢視歷年4天清明連假交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬應變計畫及規劃交通疏導措施。

▲▼清明連假疏運。（圖／高公局提供）

▲清明連續假期國道交通疏導措施一覽表。（圖／高公局提供）

一、收費措施：
（一）109年3月21日至22日、28日至29日：單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）再7折。
（二）109年4月2日至5日：單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）。
（三）暫停收費：
1.109年4月2日至4日，每日0-5時暫停收費。
2.109年4月5日，0-10時暫停收費。

二、入口高乘載管制：
（一）109年3月22日及29日14-21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。
（二）109年4月2日7-12時，實施國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山之各交流道南向入口匝道高乘載管制。
（三（109年4月2日至4月3日，每日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
（四）109年4月4日至4月5日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
（一）109年4月2日至3日，每日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。
（二）109年4月4日0至24時，封閉國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3名間雙向入口、中興系統及西濱北向入口。

▲▼清明連續假期每日增加開放路肩路段與時段彙整表。（圖／高公局提供）

▲清明連續假期每日增加開放路肩路段與時段彙整表。（圖／高公局提供）

四、開放路肩：
（一）現有開放路肩措施照常實施（詳見高公局網站：http://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=183&p=1）。
（二）109年3月21日至22日、28日至29日、4月2日至5日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
（一）視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
（二）另針對重點交流道（國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口）採嚴格匝道儀控管制。
（三）針對10個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。）

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

出版：08：31

更新：09：31

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