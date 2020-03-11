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「沒有政治只有防疫考量」　蔡英文：把國人照顧好最重要！

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▲▼蔡英文談第二批武漢包機返台。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

▲蔡英文談第二批武漢包機返台。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

第二批武漢包機10日深夜、11日清晨陸續抵達桃園機場，一共讓361位台人得以回到台灣。對此，總統蔡英文11日發文感謝所有參與的人員，強調他們始終堅持沒有政治考量，只有防疫考量，「健康沒有國界，把國人照顧好，才是政府最重要的工作。」

總統蔡英文11日在臉書上提到，在「防疫優先、弱勢優先」的原則下，經歷了許多的努力和協調，361位滯留在湖北的國人及家屬，在昨天晚上和今天凌晨回到台灣。

蔡英文說，也要感謝雙方參與這一次包機任務的所有執行人員，也感謝疫情指揮中心的調度與安排，尤其是華航機組員、跟隨班機前往武漢的四位醫師和九位護理師，以及在停機坪上執行任務的檢疫、醫護、消毒與海關人員。看著最後一位身著隔離衣的旅客住進檢疫所，任務終於完成，大家才好不容易鬆一口氣。

蔡英文提到，為了把滯留在湖北的國人和家屬順利接回，從前置協商、現場工作，一直到回台檢疫措施，由於兩岸雙方對於防護標準的認知落差和不同作為，在實際執行的過程，都顯得一波三折。儘管如此，最後搭乘東航的旅客，也都還是能配合指揮中心的規定，穿戴我方提供的防護裝備，讓這項任務終於能夠順利完成。

最後，蔡英文強調，「沒有政治考量，只有防疫考量，這是我們始終堅持的原則。溝通和堅持，都是為了國人的健康著想，即便很辛苦，也是必要的過程。就像指揮官陳時中說的，只要有心，再多困難我們也可以克服。健康沒有國界，把國人照顧好，才是政府最重要的工作。」

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▼滯留武漢第二批包機。（圖／讀者提供）

▲滯留武漢第二批包機、武漢包機、滯留武漢台灣人登機、傳出有人發燒。（圖／讀者提供）

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