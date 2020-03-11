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看到疫情新聞想起老家！他失憶30年竟恢復記憶...83歲母親淚崩

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▲看到疫情新聞後，失憶30年的男子恢復記憶。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲看到疫情新聞後，失憶30年的男子恢復記憶。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

現年57歲的大陸男子朱家明30年前從貴州前往福建打工時，不慎傷到腦部失憶，想不起自己是哪裡人，後來被浙江一對夫婦收留。他在今年2月偶然看到一條關於貴州的疫情新聞，竟想起了自己的老家應該在貴州省赤水市，在民警的幫助下和家人重新聯絡上。

據《澎湃新聞》報導，貴州人朱家明1990年在福建某工地打工時傷到腦部，並因此失去部分記憶，為了謀生，他輾轉於各地工地打工，一直漂泊在外居無定所，當時他年僅27歲。他在2003年認識了從浙江雲和來的雷麗珍夫妻，之後就一直租住在雷麗珍家中，「他們就像我的家人一樣，讓我感到溫暖」。

▲▼看到疫情新聞後，失憶30年的男子恢復記憶。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼看到疫情新聞後，失憶30年的男子恢復記憶。（圖／翻攝自澎湃新聞）

今年2月底朱家明偶然在電視上看到一條關於貴州疫情的新聞，在熟悉的畫面和聲音的刺激下，讓他想起自己的老家應該在貴州省赤水市。

朱家明表示，「在電視上看到疫情如此嚴重，就想說我們老家不知道怎麼樣了，想起來我就想回去了嘛，我就是晚上睡覺、作夢也在想回家。」

雲和縣公安局城南派出所副所長雷岳松表示，「朱家明來向我們求助，他想找到自己的老家，但他只向我們提供自己叫朱家明這個訊息，還稱自己是貴州省赤水市人，其他的訊息就比較模糊了。」幾經輾轉，民警最終成功找到朱家明的家人。

朱家明透過視訊見到了家中83歲的老母親和4個兄弟姊妹，他告訴淚流滿面的母親，「等疫情結束後，辦理好戶口就立即回家」。在場的人都感嘆，這段30年的漂泊終於有了歸期。

▲▼看到疫情新聞後，失憶30年的男子恢復記憶。（圖／翻攝自澎湃新聞）

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