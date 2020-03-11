開心出院2個小時...醫院通知她「復陽」！　家人也重新隔離14天

▲新冠肺炎治療。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

武漢新冠肺炎確診病患徐嘉（化名）日前連續兩次核酸檢測為陰性，不料才出院2個多小時，就接獲「復陽」通知，只能又回到醫院進行治療。這樣的現象在大陸各地都出現，其中廣東省疾控中心副主任宋鐵2月25日曾公佈，廣東的復陽率達到14%。

根據澎湃新聞報導，徐嘉從1月22日感覺到乏力、咳嗽，之後開始發熱，去武漢天佑醫院做了CT，顯示右下肺少許感染，醫生開藥後讓她回家隔離。4天後複查病情加重，變成了雙肺感染，部分呈磨玻璃樣改變，開始到醫院排隊輸液、預約核酸檢測。

徐嘉核酸檢測為陽性後，2月7日住進了武漢一間方艙醫院。住院後徐嘉做了2次核酸檢測，都是陰性，2月16日又做了第三次。當天主治醫生告知，她2次核酸檢測陰性、肺部炎症明顯吸收，並且多天沒有發燒，符合出院標準。

▲武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

隔天徐嘉開心地和病友、護士道別，並在朋友圈曬出照片，沒想到，出院2個多小時後，她被告知第三次核酸為陽性，必須馬上回醫院。護士看見她說，「真不知道歡迎還是不歡迎你……」。

回到醫院徐嘉進行了第四次核酸檢測，仍是陽性，而徐嘉的家人原本只剩2天觀察期滿，但因為她短暫出院，全都又被送回學校重新隔離14天。徐嘉自己也開始感覺不適，頭暈乏力，高燒，幾天後轉到金銀潭醫院，還好打點滴後，病情得到控制。

徐嘉3月5日第二次出院，這次她沒有回家，而是根據大陸國家衛健委發布的《新冠肺炎診療方案（試行第七版）》的增補要求，被送到一所學校的隔離點，進行14天健康狀況監測。

武漢多家定點醫院的醫生指出，一部分「复陽」患者實則是核酸檢測誤差引起的「假陰性」，此外，患者體內病毒未完全清除，出院後免疫力下降，都可能導致。國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅2月28日表示，「監測發現，復陽患者沒有再發生傳染別人的現象」。

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