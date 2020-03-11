　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

開心出院2個小時...醫院通知她「復陽」！　家人也重新隔離14天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎治療。（圖／翻攝　澎湃新聞）

▲新冠肺炎治療。（圖／翻攝　澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

武漢新冠肺炎確診病患徐嘉（化名）日前連續兩次核酸檢測為陰性，不料才出院2個多小時，就接獲「復陽」通知，只能又回到醫院進行治療。這樣的現象在大陸各地都出現，其中廣東省疾控中心副主任宋鐵2月25日曾公佈，廣東的復陽率達到14%。

根據澎湃新聞報導，徐嘉從1月22日感覺到乏力、咳嗽，之後開始發熱，去武漢天佑醫院做了CT，顯示右下肺少許感染，醫生開藥後讓她回家隔離。4天後複查病情加重，變成了雙肺感染，部分呈磨玻璃樣改變，開始到醫院排隊輸液、預約核酸檢測。

徐嘉核酸檢測為陽性後，2月7日住進了武漢一間方艙醫院。住院後徐嘉做了2次核酸檢測，都是陰性，2月16日又做了第三次。當天主治醫生告知，她2次核酸檢測陰性、肺部炎症明顯吸收，並且多天沒有發燒，符合出院標準。

▲▼武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

▲武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

隔天徐嘉開心地和病友、護士道別，並在朋友圈曬出照片，沒想到，出院2個多小時後，她被告知第三次核酸為陽性，必須馬上回醫院。護士看見她說，「真不知道歡迎還是不歡迎你……」。

回到醫院徐嘉進行了第四次核酸檢測，仍是陽性，而徐嘉的家人原本只剩2天觀察期滿，但因為她短暫出院，全都又被送回學校重新隔離14天。徐嘉自己也開始感覺不適，頭暈乏力，高燒，幾天後轉到金銀潭醫院，還好打點滴後，病情得到控制。

徐嘉3月5日第二次出院，這次她沒有回家，而是根據大陸國家衛健委發布的《新冠肺炎診療方案（試行第七版）》的增補要求，被送到一所學校的隔離點，進行14天健康狀況監測。

武漢多家定點醫院的醫生指出，一部分「复陽」患者實則是核酸檢測誤差引起的「假陰性」，此外，患者體內病毒未完全清除，出院後免疫力下降，都可能導致。國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅2月28日表示，「監測發現，復陽患者沒有再發生傳染別人的現象」。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
摩鐵開房蔡宜芳...張益贍臉書早曝端倪「錯過的19歲」：合而
超越平時負荷量200％！義大利醫護崩潰　80歲以上患者直接被
蔡壁如：最重開除張益贍黨籍、請蔡宜芳離開
統一發票確定增開1組六獎200元　雲端發票500元獎加碼10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

開心出院2個小時...醫院通知她「復陽」！　家人也重新隔離14天

疫情逼陸2000萬家餐飲業改革　9成個體戶受創最深

義大利慘況激似37天前湖北！　疫情發展曲線「高度雷同」

義國外長求救「缺乏醫療設備」　王毅：願提供物資協助

影／直擊武漢包機！接到通知「整理行李回台灣」...他自爆：興奮到睡不著覺

鍾南山團隊新「滴血篩檢」床旁可測...15分鐘有結果！臨床敏感性達88.66%

封城後的米蘭畫面曝光！中國留學生：跟想像的不一樣「戴口罩會怕」

看懂武漢包機演變！確診台商引爆兩岸攻防...關鍵三轉折促「準橫濱模式」

防外幣兌換「輸入性風險」　這家銀行消毒紙鈔...隔離7天才釋出

再一次！湖北潛江市「前一日宣佈解封」…1天後又變卦：通告取消

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

急診醫護訂便當低聲問：有外送嗎？ 老闆秒回「應該的」抵達堅持不收錢

開心出院2個小時...醫院通知她「復陽」！　家人也重新隔離14天

疫情逼陸2000萬家餐飲業改革　9成個體戶受創最深

義大利慘況激似37天前湖北！　疫情發展曲線「高度雷同」

義國外長求救「缺乏醫療設備」　王毅：願提供物資協助

影／直擊武漢包機！接到通知「整理行李回台灣」...他自爆：興奮到睡不著覺

鍾南山團隊新「滴血篩檢」床旁可測...15分鐘有結果！臨床敏感性達88.66%

封城後的米蘭畫面曝光！中國留學生：跟想像的不一樣「戴口罩會怕」

看懂武漢包機演變！確診台商引爆兩岸攻防...關鍵三轉折促「準橫濱模式」

防外幣兌換「輸入性風險」　這家銀行消毒紙鈔...隔離7天才釋出

再一次！湖北潛江市「前一日宣佈解封」…1天後又變卦：通告取消

台灣蝙蝠測出6冠狀病毒「SARS、MERS都有」　中原大學：免驚！不會直接傳染

勇士季後賽出局！近10年首度單季50敗　拒取消比賽「請球迷自行承擔風險」

學測數學滿分1.4萬人創新高　藍委要教育部一個月內提檢討報告

劍麟2月營收2.48億元「年減23.2%」！肺炎疫情拖延進度…汽車事業復工率逾8成

韓國瑜拋「香港村」吸納人才　黃捷：荒謬！韓就是最大的阻力

新冠肺炎歐洲全面淪陷！ 　《獵鷹與酷寒戰士》上週才到⋯確定二度停拍

三大郵輪股價狂跌2/3變慘業　謝金河：三年難翻身！

「普丁任期歸零」修憲通過　國家不穩需掌權直到2036年

首爾才爆90人感染群…大邱也有「電話客服中心」淪陷　至少10例確診

馬系監委約談氣爆善款　罷韓四君子陳冠榮怒控：政治追殺

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

大陸熱門新聞

新冠肺炎發哨女醫：後悔沒堅持踢爆

姊抱弟被活埋　救難隊見雙屍痛哭

2月提包機　湖北台辦：台灣阻攔

東航包機也飛了　4時15分抵桃機

二批包機 湖北台辦提遞補名單遭拒

華航包機起飛　畫面還原一家三口下機

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

東航備300套防護衣　民眾登機中

玩沙遭活埋　7歲妹被找到已是死屍

國泰22歲空姐確診新冠肺炎！　同機乘客也確診

武漢2包機載361人抵台　入駐檢疫所

湖北潛江市「解封」！全面恢復正常秩序

封城48天首抵武漢　習近平：感謝武漢人

中國紅十字會：考慮派專家赴義大利支援抗疫

更多熱門

相關新聞

疫情影響　陸2000萬家餐飲業拚轉型

疫情影響　陸2000萬家餐飲業拚轉型

新冠肺炎衝擊大陸經濟社會運行，尤其是餐飲業和個體戶因房租、人士成本、流動資金不足等壓力受創最深。據統計，大陸超過2000萬家註冊餐飲企業中，個體工商戶就超過95%，由於不選擇「堂食（內用）」成為新常態，正在逼迫企業快速轉型。

武漢包機「兩岸認知不同」遮掩真相

武漢包機「兩岸認知不同」遮掩真相

吳亦凡被隔離了！

吳亦凡被隔離了！

蔡英文：沒有政治只有防疫考量！

蔡英文：沒有政治只有防疫考量！

減少接觸！高鐵工會籲防疫不驗票

減少接觸！高鐵工會籲防疫不驗票

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒COVID-19新冠肺炎復陽

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

第二批包機延誤2小時173人登機

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面