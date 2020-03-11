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病毒認人不講政治！武漢包機「兩岸認知不同」遮掩了病毒真相

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▲▼武漢包機返台現場照片曝光。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲兩岸認知上的差異，讓2次湖北包機相隔了一個多月。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

文／中央社記者林克倫特稿

武漢包機引發諸多紛爭，核心是兩岸的防疫「對象」有落差，台灣鎖定「病毒」，陸方重視載體「人」，加上民共兩黨欠缺互信與初期防疫能量不足，耗時一個多月才重回既定科學防疫模式。

兩岸面對2019冠狀病毒疫情都有壓力。陸方從1月底，就開始迫切主張採包機送回所有滯留武漢的台灣人，起因是武漢的疫情慘重而當地初期防疫能量不足、醫院近乎崩潰，擔憂台灣民眾遭感染、甚至不幸死亡。

台灣是海島、防疫是「杜絕境外輸入」。壓力是接回滯留武漢國人後，能否有能量區分「人」與「病毒」；疫情初期全台僅1000間隔離房，扣除預備房間，並無法全部接收陸方2月5日所提900多人，僅能以老弱婦孺等迫切者為優先。

兩岸防疫能量均有侷限加上無溝通管道，亂象是民意代表充當中介發聲，各方微信群組消息滿天飛。首趟東方航空關艙門前傳真一紙僅英文姓名的「艙單」，讓台方認為是胡搞；返台者驗出核酸陽性個案，陸方懷疑是故意栽贓，都讓雙方陷入螺旋式惡性循環。

▲▼武漢包機返台現場照片曝光。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲10日深夜第2次武漢包機抵達桃園國際機場現場照片曝光。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

轉折契機是湖北荊門血友病少年。先是2月10日「千里送藥」，此後2月24日血友病少年與母親兩人，從荊門坐車千里赴四川成都搭機返台，過程開啟了「成都模式」的可操作想像力。

攤開兩岸雙方包機條件。陸方2月5日提出湖北共900多人，由東航分4架次、兩天全部送完，換算一架次搭乘約235人；我方則強調由華航執飛、台灣醫護檢疫、機艙座位間隔等完整檢疫流程，還有弱勢優先。

「成都模式」特點是台灣醫護搭乘長榮航班飛抵成都，在空橋完成對血友病少年與母親的檢疫，協助穿上防護衣後進入機艙。亦即，陸方間接同意了我方的檢疫建議，並緊接著向台灣出招喊價。

新價碼是2月27日，湖北省台辦再次透過新華社披露，26日已向台方表達：申請者由979人增至1148人（居家觀察均已超過4周）、由東航和華航安排6架次在一週內儘快有序完成全部運送；且就東航華航執飛班次分配及各班次乘客如何安排，登機前和運送中檢疫防疫事項等提出具體建議。

魔鬼藏在細節裡。新喊價是1148人分乘6架次、即每架192人，顯示陸方同意採納符合防疫規範的間隔座位；此外，在等候台灣回覆期間，湖北省台辦也開始對滯留的台灣民眾分批安排核酸檢測，確認陰性者方能搭乘包機。

至於台灣方面同意進行第2次包機，主因是隔離所容量已增加至1500間，可處理華航與東航兩架次約400人隔離；陸方在檢疫流程上也願意配合，再透過既有民航「小兩會」管道溝通確認，得以成行。

▲▼武漢包機台商返台。（圖／記者游宗樺攝）

▲10日深夜武漢包機台商返台。（圖／記者游宗樺攝）

陸方有妥協讓步？實際沒有。大陸官方2月中旬起已規定，乘坐火車或高鐵的座位必須每排只坐一人，對武漢疫情也提出「應檢盡檢」的核酸檢測要求；再看國務院總理李克強日前對防範「境外輸入」的指示，措施也跟台灣的要求相差無幾。

病毒認人、不講政治。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日表示，兩岸在認知上有些不同，中方認為PCR檢測陰性很安全，台灣則認為病毒變化多，寧可多做、不要產生憾事。

中國大陸若非14億人口基數太大，也會採高標準的防護衣、口罩、護目鏡等經科學驗證過隔離運送措施。政治意識形態遮掩病毒真相，多浪費了一個14天隔離期，否則昨天已是第3次包機，可惜了。（編輯：翟思嘉）1090311

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