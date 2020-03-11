疫情逼陸2000萬家餐飲業改革　9成個體戶受創最深

▲疫情將影響民眾外出用餐習慣。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎衝擊大陸經濟社會運行，尤其是餐飲業和個體戶因房租、人士成本、流動資金不足等壓力受創最深。據統計，大陸超過2000萬家註冊餐飲企業中，個體工商戶就超過95%，由於不選擇「堂食（內用）」成為新常態，正在逼迫企業快速轉型。

根據工商登記數據，截至3月初，大陸全國登記的個體工商戶（在業存續狀態）達8427萬戶；其中，考量大陸個體經濟多分布在第三產業，包含在超過2000萬家餐飲業中，個體戶比重達95%，可能成為疫情受創最深的種類之一。

▲餐飲企業可以會加快朝借助外賣平台，拓展多元業態等方向轉型。（圖／翻攝搜狗圖片）

《新京報》報導稱，這次疫情加速了餐飲業改革，多數餐飲門市選擇外賣營業，加上即使復工後，不選擇堂食也可能成為新常態，以致企業有更急迫的轉型需求。不過，「外賣、外帶、團餐」對於不少小本經營的個體戶來說，外賣佣金或許超出所能承受的經濟範圍。

從中國烹飪協會的調查報告來看，與2019年春節相比，78%的餐飲企業損失達到100%以上，疫情期間，有93%的企業選擇停止營業，在此之下，有餐館備好的菜沒客人點，直接在門口擺攤賣生鮮蔬菜，更多的是如太二酸菜魚等原本懶得做外賣的店家，宣布轉做外賣，北京甚至有電影院啟動「爆米花外賣」業務求生存，西貝莜麵村在疫情初期曾說，若疫情持續，現金流可能撐不過三個月。

為此，大陸國務院曾於上月底發布通知，表示自3月1日至5月底，免徵湖北省境內小規模納稅人增值稅，其他地區徵收率由3%降至1%；二是個體工商戶按單位參保企業職工養老、失業、工傷保險的，參照中小微企業享受減免政策；三是引導金融機構增加發放低息貸款，定向支持個體工商戶。其餘還包括租金減稅、降低資金成本等一系列措施，以協助企業度過難關。

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