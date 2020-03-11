毒友暴斃還偷走他現金2萬與金飾　裝袋棄屍逃亡遭逮辯





▲邵姓男子與朋友施用毒品後，朋友暴斃，邵男還搜刮他財物、棄屍，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市板橋區李姓男子2015年9月間，遭人發現死亡多日，屍體還被膠帶纏繞，並以塑膠袋包裹綑綁，棄屍在床上，身上財物不翼而飛。檢警調查後，鎖定他的好友邵姓男子涉有重嫌，經逮捕邵男後，發現2人當時一起吸毒後，李男暴斃，邵男竟搜刮他財物後棄屍。最高法院審理後，依照「無義務遺棄致人於死罪」，將邵男判刑2年6月定讞。

判決指出，邵男供稱，2015年9月間的深夜，到朋友李姓男子家中吸毒，2人施用安非他命、海洛因後，李男卻因嗑毒過量而昏迷、死亡。邵男因覬覦李男之財物，為免李男突然自昏迷狀態醒來，邵男竟綑綁昏迷中李男的雙手，並竊取李男屋內現金2萬元及金項鍊1條得手。邵男還取走李男的提款卡，冒領提款，但因戶頭內無存款而未果。邵男遂將金項鍊典當1萬6千元。

隔了2天，邵男回到李男家中，發現李男已經死亡。未免其他人發現李男死亡，邵男購買大型黑色塑膠袋、膠帶等物品，返回李男家中綑綁李男。過程中，邵男又取走李男手上金戒指3個、玉戒指1個，而後將李男膠帶密封綑綁後，再以3層黑色塑膠袋包裹棄屍床上，而後再開走李男的汽車，開到堤防旁棄置，而後將戒指典當2萬4千餘元。

李男女友因多日連絡不上，連絡李男家人後才發現李男死亡多日。警方過濾監視器畫面，發現邵男多次進出李男家中，涉有重嫌，循線逮捕邵男，全案因此爆發。邵男被依竊盜、遺棄致人於死等罪，提起公訴。

一審依照竊盜等罪，將邵男判刑2年與4月，二審改認定邵男犯「無義務遺棄致人於死罪」，改判刑2年6月；另外竊盜罪部分仍處4月，得易科罰金12萬元，此部分先行定讞。遺棄部分上訴第三審，最高法院11日駁回上訴，全案定讞。