「黃金床墊」竟丟回收場！他折解驚見一大包　內藏14件閃亮亮戒指項鍊

▲兩名清潔隊員在拆解民眾丟棄的彈簧床墊時，發現床墊內藏有一紙袋，打開裏頭竟有一批金飾，嚇得趕緊去派出所請求協助。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄湖內區日前有兩位清潔隊員慌張緊抱一包紙袋走進所內，經員警了解，兩人在丟棄的床墊內發現紙袋，打開裏頭有14件金飾，嚇得趕去派出所請求協助，因年前大掃除民眾丟棄，警方受理該批拾得物並對外公告，如屆期逾6個月無 人認領者，將依法處置該批拾得物。





▲兩名清潔隊員在拆解民眾丟棄的彈簧床墊時，發現床墊內藏有一紙袋，打開裏頭竟有一批金飾。（圖／記者翁進忠翻攝）

警方表示，日前執勤時看到兩位清潔隊員慌慌張張抱著一包紙袋走進所內，員警上前關心，清潔隊員因太過緊張所以言詞表達不清楚，後來警方得知，兩人在資源回收場拆舊床墊時，再床墊內層發現一個紙袋，打開一看竟是一批金飾，才會嚇得趕緊到派出所找員警處理，因床墊可能是年前大掃除被民眾丟棄，一時也找不到失主，警方清點共有14件黃金戒指項鍊等，只好依規定受理拾得物並對外公告，如屆期逾6個月無人認領者，將依法處置該批拾得物。

▲兩名清潔隊員在拆解民眾丟棄的彈簧床墊時，發現床墊內藏有一紙袋，打開裏頭竟有一批金飾，嚇得趕緊去派出所請求協助。（圖／記者翁進忠翻攝）

警方事後前往清潔隊向職員詢問，想試著找看看床墊主人卻都沒找到，因該批床墊過年前回收，共回收近200張床墊，究竟藏金飾的床墊是何人所有，員警表示，失主有可能放到忘記或根本不記得內部藏有金飾，才會把床墊給丟了，明顯是一起烏龍事件。

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