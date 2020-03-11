防外幣兌換「輸入性風險」　這家銀行消毒紙鈔...隔離7天才釋出

▲大陸銀行業者消毒外幣，杜絕輸入型感染風險。（圖／翻攝大陸經濟日報）

記者曾俊豪／綜合報導

出國旅遊時都需要兌換外幣紙鈔，這些錢會不會成為防疫破口？陸媒直擊中國銀行上海分行的金庫，發現業者有五招杜絕外幣成為病毒媒介，每天都要對鈔票集中消毒外。此外，這些外幣還要「隔離」7天以上才能投放在市場上。

《經濟日報》微信公眾號報導，新型冠狀病毒感染肺炎疫情在全球多個國家和地區蔓延，有人擔心到銀行兌換的外幣現鈔會有「輸入性風險」，究竟這些外幣現鈔如何「消毒」和「隔離」的，該媒體派員直擊。

報導以中國銀行上海市分行為例，一共有六大關卡杜絕外幣成為病毒媒介。首先，是業務辦理場地每日消毒。外幣現鈔都交由金庫集中消毒，保證供應安全。金庫對分行、ATM收回的現金，在消毒後進行清點，並「隔離」置放7天以上。

第二是上門收款，集中消毒。對於涉及醫院、部隊、超市、長途客運站等地點，包括醫院、農貿市場等重點機構，上門收款現金，對網點現金封箱噴灑消毒液。自1月24日至今，中國銀行上海市分行為民生保障等相關單位優先特派上門服務1450次。

▲銀行業者每天清潔分行各角落。（圖／翻攝大陸經濟日報）

第三，全副武裝，清點封存：重點防疫保障單位的現金，經照射紫外線燈全面消毒後，員工會身穿防護服，佩戴口罩、手套、護目鏡全副武裝進行清點。清點後，現金單獨封存保管，待疫情結束後統一根據人民銀行的要求進行處理。

第四，場地消毒，不留死角：金庫每日對現金儲存、運送及業務辦理場地進行消毒，包括車輛、金庫、現金清分設備、點鈔機以及鈔箱（袋）。同時，各營業網點每日對點鈔機、ATM自助設備、現金智能輔助櫃等出納器具進行消毒。

第五是推出「零接觸」領取服務。透過線上預約，線下自助取鈔，保障客戶用到「零污染」外幣。針對大陸國家衛健委統計，3月10日0至24時，新增報告境外輸入確診病例10例（北京6例，上海2例，山東1例，甘肅1例），累計報告境外輸入確診病例79例。

▲大陸銀行業者推行零接觸服務。（圖／翻攝大陸經濟日報）