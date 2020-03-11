口罩7元運費剝兩次皮？　趙天麟酸陳玉珍：上次夾到手住院費更貴





▲立委趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

口罩實名制2.0將上路，民眾日後可透過網路買口罩，不過需要自費7元運費，國民黨立委陳玉珍則批此舉是「剝兩次皮」。對此，民進黨立委趙天麟11日受訪時酸說，陳玉珍上次被夾到手卻去住院的費用更貴。

口罩實名制2.0將上路，未來民眾可透過網路買口罩，口罩售價維持一個五元、一人一星期最高可買三片，另外外加7元的運費。不過，陳玉珍卻稱，「收這個運費是小錢，沒有這個必要。」相關言論一出，被網友罵翻，不過，她11日受訪時堅持七元運費不該收，「這不是剝兩次皮嗎？」

陳玉珍7日受訪時稱要說明清楚自己的話，她說，第一大家都知道，口罩一開始超商一片六元，三片十八元，當時排隊排很厲害，後來政府改一片五元由藥局買，那時網友批評很貴，經濟部解釋五元包含兩塊買口罩的錢、兩塊物流的錢，所以一片五元本來就包含運費，「為何另外收七塊？這樣不是剝兩次皮嗎？」

趙天麟對此相當不以為然，他受訪時表示，防疫期間最不需要的就是說三到四，社會已有公平，大家都在訕笑她。

趙天麟酸，陳玉珍上次被夾了手，住院費用比這次多很多，還是她覺得她花的是納稅人的錢所以沒關係。

趙天麟強調，這時候應該全力支持政府防疫，才會是建立個人公信力、政黨形象的事，如果多幾個這樣的委員，江啟臣新官上任的蜜月期很快沒了。