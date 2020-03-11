印度新冠肺炎確診達50例　法德西公民簽證效力「暫時中止」

▲印度確診人數半百，為防止較弱的公衛體系超負荷，政府禁法德西公民入境，以降低感染風險。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里10日專電

印度衛生與福利部今晚發出聲明說，印度迄今累計新冠肺炎確診病例達50例，並宣布新增對法國、德國和西班牙公民發的常規簽證效力暫時中止。

印度衛福部的聲明指出，截至今天為止，共接到50個2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例的通報。

聲明說，在昨天有44個新冠肺炎確診病例後，班加羅爾共確診4名病例，其中3人有從美國經杜拜的旅行史，另1確診病例有從美國經英國希斯羅（Heathrow ）機場返回印度的旅行史。還有2名在普恩（Pune）確診的病例，曾有赴杜拜的旅行史。

印度衛福部表示，這50名確診病例中，有34人是印度人，16人是義大利人。目前，已有3名在克勒拉省（Kerala）最早確診的病例痊癒出院。

至於昨天媒體報導印度西孟加拉省（West Bengal）摩希達巴縣（Murshidabad）和拉達克（Ladakh）各有1人疑似死於武漢肺炎，印度衛福部指出，經過新冠肺炎病毒檢測後，這兩個病例呈現陰性，沒有感染新冠肺炎。

由於印度許多新冠肺炎確診病例曾有赴海外的旅行史，尤其以有義大利和伊朗旅行史的人數最多，因此印度今天由內閣次長召集相關部會次長舉行會議後，宣布防疫措施再度升級。

繼先前陸續宣布發給中國、義大利、伊朗、韓國和日本公民的各種簽證效力暫時中止外，印度今天又將3個國家納入上述相同規定。

印度衛福部的聲明說，所有在11日或之前核發給尚未入境印度的法國、德國和西班牙公民各種簽證（包括電子簽證），效力暫時中止。

聲明又指出，曾到過上述國家且在1月20日或之後尚未入境印度的所有外國公民，所持有的常規簽證（包括電子簽證）的效力也暫時中止。

這份聲明強烈建議印度公民，不要前往法國、西班牙和德國。

印度衛福部表示，已入境印度的外國人簽證有效，這些外國人可選擇透過「外國人註冊辦公室」（FRRO）或eFRRO線上系統進行簽證展延、轉換等。

印度先前已宣布，在3日或之前曾核發中國、義大利、伊朗、韓國和日本等公民的常規簽證（包括電子簽證）效力中止；曾在2月1日或之後有過這些國家旅行史的外國公民，他們所持有的各種護照效力也暫時中止。

此外，這份聲明呼籲曾赴中國、香港、韓國、日本、義大利、泰國、新加坡、伊朗、馬來西亞、法國、西班牙和德國旅行的人，入境後應自主隔離14天；在隔離期間，雇主應為這些員工提供在家辦公的便利性。

衛福部表示，迄今已有超過1400個曾與確診病例接觸過的人，在當局監控之下；同樣的，曾與1名從印度東北進入不丹而被確診感染武漢肺炎美國人接觸過的404人，也在阿薩姆省（Assam）進行監控。

此外，聲明說，首批滯留伊朗的58名印度人，今天由印度政府派專機接回印度，所有人員都受到監測，臨床狀況穩定。