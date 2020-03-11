批口罩價格0.94→5元　李來希轟「實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

▲民眾可持健保卡到健保藥局買口罩，每人7天限買3片。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台灣實施口罩實名制，讓更多人能夠獲得口罩避免囤積，成為各國效法的對象；而口罩實名制2.0預計在12日上路，開放網路下單、超商領貨。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希則批評，「真是騙死人不償命，得了便宜還要賣乖」、「是把人民當腦殘嗎」？

李來希10日在臉書說，舉全國菁英之力，動用國家資源，就只是為了解決一個口罩問題？澳門無口罩之亂 ，僅憑身分證件限購政策就能安定民心，穩定口罩供需問題；如果只是仿照澳門作法，但產能不足，怎麼有臉講「台灣實名制買口罩是全世界唯一成功的」呢？

「花拳繡腿搞一些花絮性作為，然後任意吹噓成果」，李來希表示，「也不想想，口罩一個收購價0.94元，讓人民死命排隊還不見得買得到，要價5元，是原來價格的5倍。現在又搞個很炫的名堂，紊亂人民的思維，什麼實名制2.0？再加價7元？其實說穿了，不就是一個簡單的供需問題，供需失衡而已，真有那麼難嗎？」

▼口罩實名制2.0預計在12日上路。（圖／ETtoday）

李來希認為，製作口罩的資金不多，技術含量不高，提供的品質卻是越來越差，價格卻越來越高，供需方式五花八門，然後告訴人民這叫新式的什麼2.0，「真是騙死人不償命，得了便宜還要賣乖，人民要的真的很簡單，就是原來的品質、原來的價格，隨時買得到，有那麼難嗎？」

李來希說，最讓人不解的是新的什麼2.0制，要加7元運輸費用，「難道過去超商販賣口罩的時候，價格不含運輸費用嗎？是把人民當腦殘嗎？」

口罩實名制2.0預計在12日上路，開放網路下單、超商領貨，民眾可透過自然人憑證、健保卡登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。中央流行疫情指揮中心宣布，12日開放首輪線上預購，初估提供700萬片預購量，若民眾預購成功的話，預期在19日收到繳費通知簡訊，透過網銀、信用卡、ATM轉帳等方式，在指定期間期限內完成付款。

▼李來希臉書發文。（圖／翻攝李來希臉書）