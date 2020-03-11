「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫！擁吻襲胸摩鐵煲愛　3小時全直擊

圖、文／CTWANT

被譽為「爆乳甜姐兒」的民眾黨新秀蔡宜芳，在議員和立委選舉接連失利後目前擔任黨團助理，而長相精緻、擁有F罩杯的她被本刊直擊多次與已婚的柯文哲心腹、民眾黨中央委員張益贍激情幽會，2人在車上激情熱吻，甚至到摩鐵開房「待好待滿」3小時，這對主打清新形象的民眾黨簡直是自打嘴巴。

從上月27日到本月3日，本刊發現蔡宜芳和張益贍在6天內就幽會3次，兩人不但在車上擁吻、互相探索，甚至從台北市開車到永和的摩鐵開房，做了所有熱戀中情侶該做的事。

▲被譽為「爆乳甜姐兒」的民眾黨新秀蔡宜芳被本刊直擊，多次與已婚的柯文哲心腹、民眾黨中央委員張益贍幽會。（圖／周刊王提供，下同）

3月1日中午，張益贍沒有把握228連續假期最後一天陪伴妻女，反而驅車到蔡宜芳住處，2人先在星巴克喝了2小時咖啡，再到對面餐廳吃了2小時牛排，晚上6點多還一起搬東西到民眾黨黨團，接著開車直奔永和的汽車旅館。

3日傍晚，張益贍又到青島東路接蔡宜芳下班，將車子臨停路邊後，張益贍立刻撫摸蔡宜芳的肩膀脖子，蔡也將頭靠在張的肩膀上，二人在車上甜蜜擁吻，張益贍的頭更在蔡的肩膀下方徘徊，久久不肯離開。

即使外頭車水馬龍，張益贍的興致絲毫不受影響，手以不自然的姿勢伸到蔡宜芳胸前游移，動作看起來像是「用手在調混音鍵的DJ」，持續了40秒才在激吻中結束，而張益贍抽出手時，明顯因遇上障礙物而稍微阻礙。

▲張益贍被柯文哲指派為蔡宜芳的政壇老師，1日晚間載著「愛徒」到摩鐵開房，還勤儉持家用折價券付費。（圖／本刊攝影組）

本刊調查，張益贍與蔡宜芳相差20歲，張已婚育有1女，女兒僅比蔡小5歲，張和妻子去年才一同參加獨生女的畢業典禮，一家3口甜蜜留下合影，但張妻近年在日本經營民宿，夫妻長期分隔兩地，也讓張益贍有可趁之機。

本刊致電張益贍，他否認與蔡宜芳交往，記者詢問是否進出摩鐵，他立刻反問「有什麼證據嗎」，強調沒有去汽車旅館，但聽聞本刊掌握證據，他則改口說是去「討論公事」，也將和妻子如實報告他與蔡宜芳的「公務交往關係」。

蔡宜芳則回應，與張益贍是同黨同事，時常見面、喝咖啡，曾一起到汽車旅館「開會」，她知道張已婚，2人沒有任何私情。但在本刊致電當晚，蔡宜芳就無預警關閉個人臉書和粉絲專頁。



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