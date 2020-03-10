網問「韓貨、淘寶包裹會有病毒殘留嗎？」　醫學專家回應了

▲對於衣物殘留病毒一說，製衣公會指出，只要做好消毒工作即可免除疑慮。（示意圖／引自pixabay）

圖文／CTWANT

疫情迅速升溫，全球確診人數已突破11萬，面對國際疫情不斷擴散，《Dcard》就有網友擔憂「買韓衣會不會有安全疑慮。對此，製衣公會表示，「的確無法保證不會沾染！」但只要民眾做好清洗、曝曬工作就可免除疑慮。

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署名「極度喜愛正韓貨的小女紙」的網友指出，雖然海關、世界衛生組織（WHO）都說不會有病毒殘留，但衣服可能飛沫噴到上面也不會有人知道，她擔心買韓貨不安全，底下網友則紛紛留言自己的應對之道，「一拿到貨就拆掉包裝丟進洗衣機，再去洗手就完美。」、「我打算把淘寶商品放在家門口消毒，一個禮拜再打開。」

製衣公會秘書長駱春梅坦言，即使以全自動化機械製作衣物，仍會有部分工作交由人工處理，無法保證衣物不會殘留飛沫，若消費者存有疑慮，就不應穿上剛到手的新衣，要清洗後經由陽光曝曬72小時，做好殺菌工作就可排除擔憂。

▲網友在《Dcard》提出對於衣物衛生安全的疑慮。（圖／截自Dcard）

根據醫學期刊《醫院感染雜誌》，德國格賴夫斯瓦爾德大學醫院醫師坎特．坎普夫（Günter Kampf）的研究顯示，各類冠狀病毒例如：SARS、MERS，在室溫下可存活2小時至9天，平均是4至5日，存活時間比流感病毒多4倍，但若溫度高於攝氏30度，且使用含酒精、雙氧水、漂白水等消毒用品，就可輕鬆殺死病毒。

針對同樣引發疑慮的外國郵件、包裹，關務署日前已說明，自中國進口的郵包及快遞貨物，目前並無證據顯示有病毒殘留疑慮，只要民眾保持良好個人衛生習慣，落實用肥皂勤洗手，避免觸摸眼鼻口，並配合指揮中心之宣導，做好各項防疫措施，應無受新型冠狀病毒感染的風險，請民眾放心。

世界衛生組織（WHO）官網也點明，民眾收到從中國寄來的包裹，並沒有感染武漢肺炎的風險，從先前分析來看，新冠肺炎病毒很難長期在信件、包裹等物體上長時間存活。

▲網友們分享自身對於新衣的處理方式。（圖／截自Dcard）

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