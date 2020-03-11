如何做一個好的時尚編輯？《ELLE》總編輯盧淑芬的生活哲學

蘇聯文學創始人馬克西姆・高爾基（Максим Горький）曾說：「如果你不管在什麼時候、什麼地方，留給人們的都是美好的東西，還有對你美好的記憶，該有多麼愉快啊！」這就是我見到傳聞中超時尚氣場的《ELLE》總編輯──盧淑芬（乖總編）的感受。

乖總編不僅是《ELLE》總編輯，同時也是赫斯特（Hearst Taiwan）全媒體編輯長，旗下管理三個媒體平台：ELLE、Harper’s BAZAAR、Cosmopolitan。沒有高高在上的距離感，留著一頭俐落短髮的她，嘴角不時揚起的燦爛笑容，溫柔之下堅定的眼神和語氣，讓我深深地被她所吸引，並更加好奇著她的一切，是否也如大家所看到的那般欣羨或想像中美好？現在請和 Wazaiii 去一探究竟，乖總編勇領時尚數十年來的心情歷程，以及她眼中所看到的新變革。

創作之前，先懂得「品味生活」

「2020年，你在事業或生活上的目標為何？」

『我希望再多學習、多吸收，但不只限於跟工作內容有關的事物，而是多方面的嘗試和體驗。

要做一個好的時尚編輯，你一定要懂得生活。假如你是喜歡咖啡的人，要懂得品嚐或製作咖啡；若你是注重健康的人，要去想該如何調配自己的生活方式，去感知生活中的「美好」，是作為一名時尚編輯最核心的出發點。如此一來，才能在記者會中找出吸引人的切角，傳遞給讀者。大家會翻閱時尚媒體，是因為它帶給你美好與夢想，看完一篇文章、欣賞完一組照片，會感到開心、想像自己變得更好，更享受生活的每個片刻。

在追求流量的過程中，難免會忽略這些事情，但一定懂得「品味生活」，不然我們可以是任何媒體，我們就不會是時尚媒體。』

「你如何在低潮期重新找回對生活、工作的熱情？」

『我也曾經有過低潮期，像是在工作上遇到瓶頸、難以突破，或是覺得待辦事項處理不完、事情堆積如山，但還是要試著去感受日常生活中的美好。比如說有天早上沒有會議，我就提早一站下車，到喜歡的咖啡廳買咖啡、邊散步邊欣賞路邊的櫻花樹，短短幾分鐘，就能感受許多生活中的美好。不見得要花一個鐘頭去做個Spa，才能獲得滿足，想想平時喜歡什麼，讓它們成為你的充電瓶，在面對困境的時候，就不會覺得倦怠、感到惶恐。

很多人常問我一個問題：「小乖，妳怎麼有辦法在這個行業待二、三十年？」雖然時尚產業累人又高壓，但我非常喜歡這份工作。其實我是一個喜新厭舊的人，當初也無法想像自己居然能在同一份工作待這麼久，但我想，之所以可以撐下去，是因為身處在變幻萬千的媒體業，每天都有排山倒海的新訊息要看，邊看就會邊想：「這設計背後的想法是什麼？」、「品牌居然會辦這樣的活動？」大概就是靠著這份「好奇心」，讓我覺得自己的工作每天都有變化、每天都有新鮮的事物等著去挑戰。』

「您人生的重要排序為何？」

『對我來說，自己、工作、家庭都在同一個水平上。若一定要排序的話，因為父親過世的關係，我會把媽媽排在最前面，像是週末放假時，我會先把時間留下來陪媽媽，剩下的時間再去想自己要做什麼事情。除此之外，其它事情對我來說都同等重要。』

「有辦法同時兼顧嗎？」

『盡力，但有沒有完全兼顧有時候是別人的感覺。對我而言，我覺得在能力範圍內，我都努力做到最好了。』

乖總編的「帶」人處事哲學

「十年前，你覺得『成功』是什麼？」

『十年前，我希望把《ELLE》打造成台灣最具影響力的時尚媒體，無論是內容、銷售、廣告抑或客戶都要全方位兼顧，而最核心的關鍵就是「團隊」，所以如何領導他們，對我來說格外重要。如果我能幫助編輯們完成目標、成就大家，對我而言是很有成就感的事，有了這樣的認知之後，我發現自己的團隊變得很厲害。在《ELLE》的這段時間，零售、廣告和議題操作上，一直都備受外界肯定，而這是所有人共同努力的結果，並不單是因為我，我很喜歡這種「滿足感」。

我在回到《ELLE》接任總編輯之前，曾在《Harper's Bazaar》擔任三年的總編。事實上，一開始接任「總編輯」這份職位的時候，我正打算離開時尚產業。那時候，對於當總編這件事，我完全沒有概念，也從不認為這個位置會由我來擔任。回顧在時尚產業的二、三十年，畢業後，因為前輩們的引薦而有機會擔任時尚編輯，一路從資深時尚編輯、主編到總監，我認為自己該做的、能做的都做過了，好像無法再玩出新花樣，所以當時才想離開媒體業，試試看創立品牌。然而後來發現，創立品牌並不適合我，因為我喜歡「新鮮」和「速度感」，品牌半年一季，而雜誌是以「月」計算，時間感完全不同。

其實我不太知道該怎麼定義「成功」，我反而覺得「成功」聽起來像是要做給別人看的感覺，「你是總編輯，你好成功喔！」這種話對我來說並不重要，「滿足感」才是我看重的事情。』

「身為主管，你帶領團隊的哲學是什麼？」

『對我來說，最重要的是「發掘每個人的長處」。每個人都有優缺點，主管最重要的就是「用人」、「用長處」，讓每個人發揮所長，他就會成為團隊中重要、能夠展現潛力的螺絲釘。有時候他可能不知道自己擅長什麼，我會協助他一起尋找自己的專長。

我也是在生了小孩、當了媽媽之後，才對「當主管」這件事有概念。過去我一直是很自我的人，容易忽略別人的感受、不太理解他人的想法。有了孩子以後，我才深刻體悟到，每個人都是不同的，都有自己的特長。』

「你教育兒女的方式也是如此嗎？」

『是的。我不會刻意培養孩子做什麼，我希望他們對事物有很平均、不同面向的接觸，並從中找到喜歡的事物。

這可能和我父母的教育方式有關，他們一直都很放手讓我去嘗試任何想做的事，不會在我身上加諸主觀意識，像是「女孩子做這個不好」的想法。我覺得「懂自己」很重要，倘若你永遠在滿足別人的要求，便無法真心把事情做好。發揮自己所愛，才會做到最好。』

「如果家人不支持自己想做的事，該如何溝通？」

『我覺得只要你認真做、持續做，最後能夠打理好自己，時間久了，家人就會放心了。』

我的母親以前常說：「這樣行嗎？」、「每天都到三更半夜才回家」但媒體業畢竟不是一般的工作型態，長輩很難馬上理解。其實他們擔心的是你無法照顧好自己，只要你在工作上能讓他們安心，有機會和他們分享有趣的事情，像是採訪名人、搶先看品牌新品等等，久而久之，父母就不會這麼操心了。

長輩絕對希望你好，只要你在追逐夢想的過程中越來越好，他們也許看不懂工作，但讓他們看見你的成長與進步，就是最好的說服法。』

數位時代，沒有極限

「過去十年間，你所身處的時尚產業，歷經什麼最劇烈的變化？」

『首先，是媒體傳播訊息的方式，尤其『社群平台』的出現讓一切開始產生劇烈的變化。

過去能夠進入時裝週會場、親眼看秀的人，大致分為「時尚媒體」及「專業買手」，簡言之，只有這行的專業人士，才能在第一時間欣賞大秀、最快接觸當季的潮流趨勢。十年前、二十年前的秀場時代，有些品牌甚至會要求攝影師簽保密協定，要求照片不得提早外流，避免被抄襲、模仿，每一季的新作品都是重要機密。而如今數位時代當道，很多秀開始直播，不同於以往等媒體和買手（Buyer）看完、消化以後，再用淺顯易懂的方式傳播給大眾，現在世界各地的人都可以在第一時間看到最新的單品及潮流趨勢。然而，若當設計師端出太過深奧的作品，一般大眾會無法理解，便導致現在Runway上較多基本款單品，如此一來消費者才能直觀的去想像服裝穿在身上的模樣。我認為傳播方式的改變多少影響了設計師表達品牌的模式。

另外則是精品品牌集團化。二、三十年前，多半是設計師持有自己的牌子，創立品牌的人即是擁有者，所以設計師的彈性較高，也擁有較多自主權。但現在多數設計師成了受僱者，在不同的品牌間流轉，品牌的核心概念很容易被明星設計師改變。』

「以往觀看時裝秀，只需要靠雙眼感受，現今卻得拿著手機發即時動態。對於這樣的轉變，你最大的感觸是什麼？」

『最主要是無法專心看秀，因為去到每一場秀的現場，你代表的不只是「個人」，而是整個「媒體平台」，必須兼顧所有「任務」。過去的時尚編輯得專心看秀，秀後消化並產出內容。現今的時尚編輯得同時兼顧撰文、攝影和發即時動態，並在最快速的時間內完成。』

「你認為平面媒體轉型為數位媒體的過程中，所面臨的最大挑戰為何？」

『我覺得是「速度感」。因為平面媒體是月刊的形式，可以吸收完資訊，再消化、產製內容，而數位媒體則必須即刻做出反應。

但我認為時尚媒體不能單做表象、即時的東西，還是得做一些較深入的專題內容，所以編輯內心的執行架構要很清楚，才知道該如何去分配哪些東西是快的、哪些議題是消化過的、哪些內容是需要重新再製的。』

「你認為現今的時尚媒體應該著重什麼？」

『傳播方式改變後，「量體」變得極為重要，例如：粉絲團的規模、追蹤人數，可以觸及到多少人、你的受眾有多少人。媒體的影響力開始被「量化」，然而在追逐觸及最大化的同時，也要學著去調整自己的傳播語言和角度，才能達到「客觀」、「宏觀」的思維。

現在的時尚編輯大致分為兩種：「數位原生編輯」與「平網整合編輯」，兩者之間需彼此協調。數位編輯本身對「數字」比較有概念，也會將「成效」擺在首位，但有時候為了達到傳播聲量，得做大眾化的內容，並非指大眾化的東西不好，但一定有所侷限，故在追求量體的過程中，需不斷地摸索、掙扎。而我認為找到「量」與「質」之間的平衡，是很重要的一件事。

時尚媒體不僅是傳播渠道，身處在商業板塊中，必然存在「競爭」的問題，而在這場比拚中，利益關係人可能是品牌或廣告主，所以決策前的衡量、拿捏相當重要。經過這幾年的變化，一些品牌和廣告主會開始思考：是否單純看量體來決定合作？還是要考慮品牌的特色、傳播內容和觸及的受眾特性？在世代轉變的過程中，很多人會迷失方向，但我認為最後還是得回到品牌核心，會發現有些聲量是不需要的，是「虛」的。』

「網路對於新訊息的需求越來越大，但每個人一天都只有二十四小時，請問你是如何調配自己的時間和工作量？」

『數位時代裡，沒有頁數限制，你是沒有極限的，簡單來說就是「沒完沒了」，你很難幫自己設限，告訴自己「到這裡就好」。這樣的情況下，「團隊合作」更加重要，每個人各有所長，有屬於自己的觀點和敏銳度，畢竟鮮少有人可以百分之百掌控全局、不遺漏任何東西，所以最終還是得回歸團隊，如何在臨時的狀況下吸收資訊、產製內容，並做到互補、培養彼此之間的默契，是非常重要的一件事。』

做一個「剛剛好」的人

「過去十年，最感恩的一件事是什麼？」

『很感謝公司給我這麼多機會以及對我的重視，如今才能升任總編輯這份職位，發揮我的能力。』

「十年後，希望自己仍保有哪些特質？」

『正向、樂觀、好奇心。』

「如果可以對十年前與十年後的自己各說一句話，你會想告訴自己什麼？」

『對十年前的自己，我會說：「妳很努力，真的很棒。」；對十年後的自己，我會說：「做一個『剛剛好』的人就可以了。」

現階段來說，在各個面向上，我們都是被「目標」所驅動。比如說你要達成KPI，就得更拼命。在許多資本主義的企業文化裡，你今年做得很出色，達成百分之百的目標，明年老闆就會要求你做到105%，就算景氣不好，你也得做到，沒有老闆會說：「我們今年賺五塊，那我們明年就繼續賺五塊就好啦！」我知道這番話，一定有很多老闆或主管覺得我不懂狀況，但於我而言，我希望十年後的自己能夠放下這些，做一個「剛剛好」的人就好。』

後記：

我還記得，大學時經常上網搜尋乖總編的專訪和影片，在文字和畫面裡想像自己成為時尚編輯的模樣，那時候的我，大概沒想過有天能親自拜訪乖總編、親手寫下關於她的故事。

我在乖總編身上，看見如孩子般的單純，她能穿透生活周遭的每一處角落，發掘細微、簡單卻讓人會心一笑的美好；我在乖總編身上，看見堅毅無比的精神，她堅守編輯這份崗位二、三十年，用熱情、用愛、用文字帶領讀者進入浩瀚的時尚殿堂；我在乖總編身上，感受如朝陽般的溫暖，她有種神奇的魔力，讓人想道盡自己的煩惱，聽完乖總編的一席話，那些不安好似都能迎刃而解。

那天看著乖總編，我想著：二十年後的我，會走到哪裡？還會是時尚編輯嗎？還能保有一顆強烈的好奇心嗎？能撐過一次又一次的時尚變革嗎？

我們都無法預知未來的模樣，但至少，我們現在做的事都別讓十年、二十年後的自己後悔，那就好了。

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