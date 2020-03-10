美國商會建議川普買下台灣　蘇貞昌19字回：台灣人的國家不賣！

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台灣美國商會（Taiwanese-American Chamber of Commerce）會長海爾（Neil Hare）近日發表公開信函，建議美國總統川普買下台灣。對此，行政院長蘇貞昌10日受訪時表示，「台灣是台灣人的土地，台灣人的國家我們不賣」。

海爾在「TACC」官網貼出公開信函，談及若美方想買座小島，那麼是時候該忘記格陵蘭，並看一看台灣。他說，現在中國願意與台灣打持久戰，中方可以用古老的「剮千刀」方式，一點一滴地得到台灣，中國已經每天對台灣發動資訊戰、雇用台灣的頂尖人才、影響台灣的社群媒體、宰制台灣的貿易。

海爾指出，川普必須採取行動，否則將為時已晚，中國會取得巨大勝利，台灣GDP是全球第22大，是美國的第11大貿易夥伴，並且在生物技術、化學和工程等領域處於領先地位，在地理位置方面，台灣也非常靠近中國、北韓、日本、韓國的盟友。

對此，蘇貞昌10日上午出席立法院院會前，接受媒體訪問時說，「台灣是台灣人的土地，台灣人的國家我們不賣」。

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