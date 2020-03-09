居家檢疫隔離民眾垃圾怎麼清？環保署：14天隔離期滿沒發病可當一般垃圾

▲垃圾清運示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，其中有關居家檢疫與隔離民眾垃圾該如何處理也備受關注。環保署署長張子敬今（9日）出席立法院質詢時數度被問及，他表示，目前SOP為讓民眾可選擇是否需要協助清運，若有需求，已統一發包開口合約，由甲級清運公司當作醫療廢棄物來收集，若不需要清運，也會要求民眾在14天檢疫隔離期間不要擅自當作一般垃圾處理。

張子敬表示，民眾若被要求居家檢疫或隔離，環保署就會告知垃圾清運辦法與聯絡方式，考量部分民眾怕若被鄰居得知正在居家檢疫或隔離會造成歧視或造成恐慌，因此讓民眾自由選擇是否需要提供協助清運服務，並沒有強制，有需要才提供服務，根據環保署掌握，目前全台約有1000多戶有使用此服務。

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▲環保署署長張子敬。（圖／記者蔡玟君攝）

張子敬表示，目前環保署已統一對外發包開口合約，只要是居家檢疫或隔離14天期間的垃圾，都會由甲級清運公司當作醫療廢棄物來收集專門處理，若不需要協助清運，民眾則不能在檢疫隔離期間隨意將垃圾當一般廢棄物丟棄。

有立委追問，如果民眾表示不需要協助清運，是否有任何監督方式能把握民眾在14天檢疫隔離期間，不會將垃圾當作一般廢棄物隨意丟棄，造成防疫破口？張子敬回應，會再研究監督方法；此外，若是居家檢疫或隔離14天期滿，民眾沒有任何症狀，在這期間收集的垃圾就可以當作一般廢棄物處理。