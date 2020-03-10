血友病母子隔離期滿回家！阿嬤準備豬腳麵線+冰淇淋蛋糕迎接愛孫



▲日前滯留湖北的血友病童回家 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

日前滯留湖北的血友病童，與母親2月24日搭乘長榮BR-766航班從成都回台，並在採檢確認陰性後，送到隔離所展開為期14天的隔離。事隔14天，母子2人10日凌晨解禁，並且返至家中。家中親人準備好豬腳麵線和蛋糕，要慶祝兩人回家，尤其阿嬤見到孫子更是滿臉笑容。

▲家中親友準備好豬腳麵線和蛋糕迎接母子倆 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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從2月24日搭乘長榮BR-766航班從成都回台，再到隔離所展開為期14天的隔離，日前滯留湖北的血友病童與媽媽，10日凌晨解禁，終於能回家。為了迎接母子倆回來，少年的阿嬤已經在家中準備好豬腳麵線，甚至要讓他們過過火爐去晦氣，阿嬤提到已經快3個月沒見到孫子了，非常想念他，隔離過程也都有聯絡，要他保持身體健康才能趕緊回家，終於等到最親愛的孫子回家，還特訂定了個冰淇淋蛋糕慶祝他們回來。

少年一到家趕緊坐下品嘗阿嬤準備的豬腳麵線，少年的父親臉上也滿是喜悅，他說回家是好事，家人能平平安安最好，他也提到孩子平時就喜歡吃美食，猜想他最想吃的就是和牛、燒烤、小火鍋。

對於網路上不同聲音，少年父親也表示：「做人做事說話要有底線，超越底線依法我該怎麼做我就會怎麼做，我是零容忍，不要觸犯到，公開留言討論能接受，如果言語上偏激過分霸凌，躲在鍵盤後為非作歹，那是零容忍。」