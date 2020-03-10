中國唯一諾貝爾醫學獎得主　屠呦呦登「100位最具影響力女性人物榜」

▲屠呦呦是目前唯一一位或諾貝爾科學獎項的中國本土科學家。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

中國首位本土諾貝爾醫學獎得主屠呦呦近日入選《時代週刊》雜誌「100位最具影響力女性人物榜」，這也是她繼2016年入選「年度全球最具影響力人物」後，再度登上該雜誌。陸媒報導，蓋茲基金會透過官方微博率先透露該消息，隨後，中國婦聯新聞微信公眾號也證實了這項消息。

▲屠呦呦近日入選《時代週刊》雜誌「100位最具影響力女性人物榜」。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，蓋茲基金會微博透露，（基金會創始人之一）梅琳達・蓋茲（Melinda Gates）為屠呦呦撰寫評價。內容提到，屠呦呦年少時曾罹患結核，從重病康復的經歷激勵她走上醫學道路；歷史將會銘記她發現青蒿素的功績，這一發現，成功攻克了人類歷史上最為致命的疾病瘧疾，拯救了數百萬人的生命，這讓她獲得了諾貝爾獎。

▲屠呦呦因研究青蒿素獲諾貝爾醫學獎榮耀。（圖／翻攝百度百科）

《中國婦聯新聞》提到，「青蒿素提取自黃花蒿」，屠呦呦在1979年的一篇論文中，將這一發現稱之為「中醫藥獻給世界的一份禮物」。瑞典卡羅琳醫學院於2015年宣佈將諾貝爾生理學或醫學獎授予屠呦呦以及另外兩名科學家，以表彰他們在寄生蟲疾病治療研究方面取得的成就。

屠呦呦因而成為第一位也是至今唯一一位獲得諾貝爾科學獎項的中國本土科學家、以及第一位獲得諾貝爾生理醫學獎的華人科學家。