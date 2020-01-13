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學測自然重時事、跨領域　諾貝爾獎、鎮暴彈能量轉換都有可能出

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲大學學測將在17、18日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測即將登場，自然科如何準備，補教師認為，近年考題都與時事結合，建議可多加留意今年諾貝爾化學獎鋰離子電池、鎮暴彈、煙霧彈、爆炸瞬間動量守恆與其能量轉換的分析等議題，類似的考題均有可能出現，考生需多加留意。

針對化學科，補教師周逸表示，近三年的考題中，不難發現有6成的題型均從物質的組成、化學反應和反應熱、有機化合物等三大章節內容出考題，另外，週期表可以和物質的構造一起念，重點在於金屬、非金屬的特性、電子排列、還有元素週期性，以及如何用熔沸點、導電度等性質判斷物質內部存在哪種引力等。

請繼續往下閱讀...

而常見化學反應中，周逸認為，三大化學反應，沉澱、酸鹼、氧化還原，幾乎每年都會出題，但考題趨勢不用琢磨於繁瑣計算，而是把基本定義弄懂，並能夠指出一般化學技術是使用那種原理即可，建議可以和化學與生活一併念。

另外，周逸提醒，今年的諾貝爾化學獎得獎主題為鋰離子電池，因此強烈建議考生要熟讀電池的機制，包含正負電極、陰陽電極的定義，以及充放電時，裝置間的連接方式。另外雙杯電池、酸性乾電池、鉛蓄電池、氫氧燃料電池的材料和電解質也是歷年電池的重點。

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲補教師認為，三大化學反應，「沉澱、酸鹼、氧化還原」幾乎每年都會出題，考生須多加注意。（圖／記者李毓康攝）

而實驗的部分每年穩定會考2題左右，周逸建議，重點可以放在物質分離（層析、萃取、蒸餾）還有界面活性劑的實驗，準備上要去思考實驗所用到的原理，以及實驗裝置的架設。

針對生物科，補教師羅熙指出，最後幾天要記得熟悉例屆試題考過的章節，常考題型像是細胞結構、生物分類、人類心臟循環系統及其他系統、植物根莖葉結構與特性、物質循環的氮循環、生殖的染色體與基因等等，生物喜歡跨章節一起考，題目描述趨勢業愈來愈長，要耐得住性子將它看完，要從中抓取關鍵字，往往線索都藏在細節中，圖形的判讀也變得很重要，大多數考生觀念懂，但一看到圖形就會慌掉。

羅熙提到，大部分考生都覺得生物不好拿到高分，考前衝刺建議，生物觀念細節很多，應記取重點勿混淆，考前不要再執著在段考才會出現在刁鑽章節，考前訓練自己的作答速度絕對會提高拿分效率，可以在生物搶一點時間分給需要計算的物理、化學，但在生物作答有速度的前提下必須「心細」。

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲補教師認為，近年考題都與時事結合，建議在考前須注意諾貝爾化學獎得鋰離子電池等議題。（圖／記者李毓康攝）

針對物理部分，補教師柯易則說，從歷屆試題中可發現，物理考題重點大多圍繞在量子現象中的光電效應，波動、四大作用力以及碰撞，把握好這幾個章節內的大觀念，物理題的答對率肯定會不錯。

此外，由於自然科有閱讀題組，跨章跨冊跨物化生地，柯易建議，多多涉獵科學時事是拿分的關鍵，在考試時才能輕易理解文意並快速地選出正確答案，另外，時事結合考題也有可能會有，鎮暴彈、煙霧彈、爆炸瞬間動量守恆與其能量轉換的分析，以及諾貝爾物理獎等等，考生應在考前多加留意。

柯易最後也提醒目標是頂標的考生們，切記高二下的碰撞、動量守恆結合爆炸以及功率章節要準備到自然組的難度，雖然學測只有考A版的考題，但近年有逐漸變難的趨勢，建議考生可以把歷屆考題中第二部分較難的題目多做幾遍。他也再次提醒，除了基本觀念外，維持答題手感是拿高分的不二法門，請考生們務必養成每天寫考題（模考題或歷屆試題100～108年）的習慣。
 

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