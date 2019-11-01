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出席世界頂尖科學家論壇　15歲女學生談方琳與諾貝爾獎得主對話

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▲▼第二屆頂尖科學家論壇。（圖／取自World Laureates Association Forum官網）

▲第二屆頂尖科學家論壇10月29日在上海舉行。（圖／取自World Laureates Association Forum官網）

實習記者謝汶穎／綜合報導

第二屆世界頂尖科學家論壇(World Laureates Association Forum)10月29日在上海開幕，聚集65位得過諾貝爾獎、沃爾夫獎、拉斯克獎、菲爾茲獎等獎項的科學家出席。年僅15歲的談方琳是當天出席最年輕的科學家，首次建立研究斐波那契數列和貝祖數的聯繫，改進加拿大數學家Rankim提過粗略的估計式。這也是她第二次受邀參與這場科學家的盛會。

根據央視網報導，這屆世界頂尖科學家論壇主題是「科技，為了人類共同的命運」，探討人工智能和5G、基因和精準醫療、新能源與發展性等深度探討。2019年諾貝爾生理學或醫學獎凱琳(William George Kaelin)也表示，「一起談論科學的可能性，可能很快就可以產生靈感，因為每個人都從不同的角度觀察世界，彼此的認知也能夠互補。」

▲▼第二屆頂尖科學家論壇。（圖／取自World Laureates Association Forum官網）

▲「桌布論壇」促進不同領域、年齡間的交流。（圖／取自World Laureates Association Forum官網）

這次論壇特別的是，為了促進科學家和青少年的交流，還邀請了來自各校的學生，由2、3位科學家和8~10位學生坐在一桌，採「桌布論壇」方式，把自己的想法或疑問直接寫在桌布上，透過跨領域的兩方交流，還有老年、中年、青年間的對話，來激盪出不同的觀點。

來自各校的「青少年科學家」多是2001年到2004年生的學生。其中，來自華東師大附中(East China Normal University)就讀高一的談方琳，是當天最年輕的科學家。她第一次建立研究斐波那契數列和貝祖數的聯繫，改進加拿大數學家Rankim在2013年在《美國數學月刊》(American Mathematical Monthly)提過粗略的估計式。

談方琳從小受到執教數學老師的父親影響，對數學很有興趣，但她也表示，從來不參加數學競賽，因為一直寫題很占用時間，還不如多學點知識，之後發現自己對數學研究比較有興趣，才開始深入探討數論。她憑藉斐波那契數列和貝祖數估計的研究課題，在第33屆上海市青少年科技創新比賽獲得一等獎，也因此受邀參加首屆世界頂尖科學家青年論壇。

第二屆世界頂尖科學家論壇10月31日舉行閉幕儀式，世界頂尖科學家協會主席兼2006年諾貝爾化學獎得主科恩伯格(Roger David Kornberg)代表致詞表示，「中國做了一件重要的事情，就是對基礎科學的鼓勵，很多科學的發展就是在努力的過程中得來的。」上海市副市長吳清也向各科學家發出邀請，希望2020能再相聚。

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