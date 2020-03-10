北部退休婦傳給兒子「3採才確診」　張上淳：非院內感染屬家庭群聚

▲0310疾管署記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新確認2例新冠肺炎，其中一例北部20多歲男性為院內感染指標個案-第34例退休婦人的兒子，值得注意的是，他曾經以接觸者身份住院隔離，兩次採檢陰性返家居家隔離，但3月6日出現咳嗽症狀，衛生單位協助就醫採檢確診，等於經過3次採檢才確認。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳分析，家庭內戶傳的機會高，應屬家庭群聚，非院內感染。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，案46為案34的兒子、案41的弟弟，和她們同住，曾於案34住院期間陪病，並於案34確診後，以接觸者身分2月28日至3月3日住院隔離並進行兩次採檢，經檢驗皆為陰性後返家居家隔離。案46 於3月6日至8日出現咳嗽症狀，衛生單位進行健康追蹤時，案46 表示咳嗽加劇，因此安排就醫後收治負壓隔離病房並進行第三次採檢，於今日確診。

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▲截至3月10日全台確診數。（圖／翻攝疾管署網站）

張上淳表示，個案家庭內互相傳播機會高，當時列為接觸者，但無症狀，當時立刻做採檢，6日開始出現症狀，已經算是經過潛伏期，發病出現症狀，這時採檢會出現陽性，前端可能是潛伏期，自然不會驗出。

針對本起群聚，截至目前已掌握接觸者共447人，並採檢398人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)、386人陰性、其餘檢驗中。

▲全台確診者關係圖。( 圖／曾梓倩）