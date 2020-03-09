接國民黨台中市黨部主委？　顏寬恒：做好自己、勿多揣測

▲江啟臣和30多名立委參拜，顏寬恒全程陪同。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨新任主席江啟臣9日上任，緊接著各縣市黨部主委人選也會陸續派任，台中市一名資深黨工表示，中市黨部主委一職由顏寬恒接任最適當，顏不但年輕、兼顧派系平衡，更能和江啟臣、市長盧秀燕再次合體成鐵三角，往連任之路邁進，顏寬恒則說，目前先做好自己工作，外界勿多加揣測。

▲國民黨台中市黨部。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨天邀請黨主席江啟臣及30多名現任、卸任立委到鎮瀾宮上香參拜，顏寬恒全程陪同，令外界對顏寬恒的未來有諸多聯想。

一名資深黨工分析，顏寬恒具有多項優勢，首先，他符合江啟臣用人年輕化的方向，還有兼顧派系平衡，顏是黑派，江是紅派，顏在地方，江在中央，此外，一旦顏接主委，加上執政的盧秀燕，3人回到選前的鐵三角，再次合體，氣勢驚人，不論立委或市長連任，助益很大。

立委敗選竟接黨職？這名資深黨工說，顏寬恒曾說不會接受職位安排，所以沒有接任台中市副市長，但國民黨目前是在野，很弱勢，顏來接黨部主委，是跳火坑，是為黨奉獻犧牲，不像副市長享有龐大行政資源，兩者不是相比。

外界其實都認為，顏寬恒4年後一定東山再起，但沒個舞台，如何經營？如何捲土重來？能在全市29區到處跑攤的主委，就能為自己維持曝光度。

顏寬恒上午接到記者詢問電話時正在運動，他氣喘吁吁的說，前幾天也有人問過這問題，他先做好自己目前工作，請大家勿多加揣測。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來