趁按摩女彎腰摺毛巾從後面來　男客辯「法式按摩」下場曝

▲男子強行硬上女按摩師，卻辯稱2人說好要「法式」按摩。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名王姓男子2018年7月29日晚間去了板橋一間按摩館，進包廂不到10分鐘，他竟突然撫摸女按摩師花花（化名）的胸部、大腿及下體，被推開後，再強行脫褲硬上，性侵得逞，事後還辯稱2人事先說好「法式」按摩，也就是進行性交易，而花花不忍受辱，決定提告。

花花指控，當天進入包廂服務5至10分鐘後，王男突然伸手摸她胸部、大腿內側、下體，即便強烈拒絕，王男仍不願停止動作，還趁她彎腰摺毛巾時，從背後直接脫掉她的褲子，強壓硬上得逞，而花花也趕緊以「洗毛巾」為由，跑出去向店長求救，不料卻遭店長忽略「時間沒做足，只能收半小時450元或500元」，於是她硬著頭皮回去把20分鐘的療程完成。

王男辯稱，與花花為合意性交，一開始2人就說好要進行性交易，價錢的部分則沒有事先說清楚，還說自己先前提過要「法式」按摩，以為對方知道法式按摩就是性交易。

不過事發後，花花有傳訊息給王男，其中說到「你將生殖器放入我的生殖器的時候，我是有推開你的，我也有拒絕你，跟你說我不要，我不喜歡，也請你不要為難我」、「我真的一年前是櫃台小姐，我沒有接觸按摩的小姐」、「我不知道『法式』，我不知道你說的法式是這種」；花花男友也說，當天花花訴說整起性侵案件時，情緒激動，感覺要哭，臉色相當不悅。

法官認為，王男利用按摩機會，不顧花花意願，強行發生性行為，顯然未能尊重花花性自主決定權，考量王男事後與花花以35萬達成和解，依強制性交罪，判王男有期徒刑3年2個月。

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