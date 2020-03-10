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獨家現場／台商赴武漢機場！巴士「一排坐一人」...出示核酸檢測才可上車

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記者陳政錄／台北—武漢連線報導

滯留湖北台灣民眾第二批包機，今晚確定由台灣華航、大陸東航先後執飛預計共載470人員返台。《ETtoday新聞雲》記者取得台商一早前往集合點，登上巴士赴機場的直擊畫面，據受訪者轉述，每個人都必須先經過核酸檢測，呈陰性並多次確認無誤、量測體溫，才可以去機場，全程都有醫師陪同，務必做到滴水不漏。

▲▼滯留湖北台灣民眾集合前往機場當中。（圖／受訪者提供）

▲滯留湖北台灣民眾集合前往機場當中。（圖／受訪者提供）

滯留湖北民眾表示，自己原先一家人短暫前來探親、旅遊，不料遇到封城和兩岸第二批包機遲遲沒有下文，等了一個多月孩子的就學、大人工作都成問題，所幸近日接到台辦通知，要做病毒核酸檢測；而後，就在昨日收到可以登機的通知，終於能回家，心情非常激動，也願意全力配合檢疫人員的要求。

據現場情況轉述，此批返台人員多以武漢市當地和鄰近的湖北省城市為主，包含台灣方面提出的121人急需返台優先名單，和符合老弱婦孺、就學子女等條件的人員。他們被要求於今天中午前，抵達所屬行政區的指定位置，並出示由醫院開具的核酸檢測陰性證明，再經過量體溫、基本資料填寫等流程，方可上車。

▲▼今晚返台滯留湖北民眾，提供近日所做的核酸檢測陰性證明，以及對話截圖。（圖／受訪者提供）

▲▼台商必須提供核酸檢測陰性證明，才能上車前往機場。（圖／受訪者提供）

▲▼今晚返台滯留湖北民眾，提供近日所做的核酸檢測陰性證明，以及對話截圖。（圖／受訪者提供）

從巴士上情況來看，全車都有醫生、檢疫人員和台辦工作人員陪同，巴士安排最多「一排一人」，全程需要戴上口罩，並保持通風，以避免交叉感染風險。

一位受訪者透露，以他們所屬的行政區為例，共安排兩輛大型巴士，一早和家人整理行李出門後，約上午10到11時之間登車，目前正在前往機場途中，除了須先行出示核酸檢測證明書外，上車後醫護人員還會一個一個對他們量體溫，並詢問是否有足夠的防護物資等。

▲▼滯留湖北台灣民眾集合前往機場當中。（圖／受訪者提供）

▲登上巴士前，有陸方檢疫人員和醫生陪同在側。（圖／受訪者提供）

據《ETtoday新聞雲》掌握，此批共470名滯留台灣民眾，是從3月3日起，陸需收到台辦要求做核酸檢測的通知，就是為了避免前次包機「確診台商」爭議重演；他們將於今晚分兩批各235人，搭乘台灣華航、大陸東方航空2台包機，先後抵達桃園機場，機上將有搭乘華航前來的台灣檢疫人員隨行，抵達台灣後，470人會再次進行檢疫，並接受指揮中心後續安排。

至於具體時間安排，目前華航包機中午12點已從桃園機場出發。據了解，預計傍晚5點會從武漢起飛，晚間8點抵達桃機；東航部分則是晚間6點半從武漢起飛，晚間9點抵達桃機，但目前民航局尚未收到包機申請；另亦有知情人士表示，包機抵達時間是在今晚8時30分，和11日凌晨0時30分。

中央流行疫情指揮中心莊人祥表示，相關問題正在持續與對岸溝通中，具體細節於10日下午記者會統一說明。

►生火了！連我媽都用到發光

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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