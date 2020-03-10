若疫情延燒影響停課　「一對多視訊教學」葉丙成：體育課、藝術課都能做到

▲葉丙成表示，但線上學習要取代實體補課，一定要做到「一對多雙向視訊教學」，讓師生能即時互動。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為防治疫情在校園擴散，教育部已公布停課標準，並告知各學校，若有發生疫情停課，可採取到校補課或是線上補課方式，讓學生停課不停學。教育部今（10日）邀請無界塾塾長、台大教授葉丙成和新北市三峽區龍埔國小老師施信源演示「一對多雙向視訊教學」，提供全國老師實施線上補課的參考。

教育部資科司司長郭伯臣表示，為協助高中以下學生確保學習品質，教育部發布線上課程教學與學習參考指引，協助學校做好線上教學準備，包括，統籌調度資訊設備，採購行總動載具與500片4G網卡、平板電腦1102部，同時協調五大電信系統商在停課期間提供弱勢家庭免費網路門號。

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▲葉丙成和施信源演示「一對多雙向視訊教學」，提供全國老師實施線上補課的參考。（圖／記者崔至雲攝）

另外，透過公私合作，也提供線上課程所需資源與服務，民間廠商支援有台灣軟體teams、思科台灣WedEx、Zoom等視訊系統及教科書出版商提供的備課軟體等，讓全國學校師生都能免費使用。

葉丙成說明，無界塾為因應防疫需求、邁向打破藩籬的未來教室，並提供沒有線上教學與學習經驗的學校行政人員、教師、家長及學生能有效使用的教學策略指引，已將各種線上教學資源及方法進行整合，錄製成一系列的影片，包含學校行政篇、教師教學篇(準備、互動和評量)及家長與學生篇。

▲施信源表示，運用遠距線上教學不僅為防疫提供除了補課外的新策略，更為科技融入教學與學習帶來新契機。（圖／記者崔至雲攝）

葉丙成表示，經過在二月份以三週時間每天八小時實施「一對多雙向視訊教學模式」的經驗，確實是能做到完全取代實體教室上課的效果，連體育課、藝術課都可以做到。在還未停課的這幾週是關鍵時期，如果老師能在這段時間先跟學生以無界塾老師分享的教學模式進行模擬練習，之後若萬一有停課狀況，便可馬上啟動，無縫接軌。

施信源也說明，自己在寒假延長開學期間運用Google Meet等雲端軟體，與學生進行晨會、數學及成語燈謎活動，並透過因材網、均一教育平台等教學平台，指導學生網路課程及進行作業討論，充分展現「停課不停學」的教學活動。另外也讓家長透過視訊同步一起參與上課、了解線上學習。運用遠距線上教學不僅為防疫提供除了補課外的新策略，更為科技融入教學與學習帶來新契機。

▲教育部公布停課標準，並告知各學校，若有發生疫情停課，可採取到校補課或是線上補課方式，讓學生停課不停學。（圖／記者崔至雲攝）

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