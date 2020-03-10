疫情導致停課弱勢生可享網路吃到飽15天　憑「申請書、監護人同意書」申請

▲若疫情延燒影響停課，教育部將啟動「線上課程教學」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為防治疫情在校園擴散，教育部已公布停課標準，並啟動線上教學及補課作業。教育部今（10）舉辦「公私協力、線上教學演示」記者會，公布「線上課程教學與學習參考指引」，彙整需要的行動載具、4G網卡，並獲得5大電信業者提供免費網路門號，提供弱勢學生使用。

教育部資科司長郭伯臣表示，為協助高中以下學校於確保學習品質前提下，能順利採行線上補課方式，教育部已發布「線上課程教學與學習參考指引」，以協助各縣市政府學校做好線上教學準備。另外，只要是經濟弱勢學生，也可享有免費15日頻寬吃到飽，只要填妥申請書以及監護人同意書，教育局將配送SIM卡。

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▲免費4G門號申請流程。（圖／教育部提供）

根據教育部指出，目前匯集各縣市行動載具有6萬3996部、4G網卡1044片，近期也已增購平板電腦1102部、4G網卡500片，以協助各學校師生使用。

郭伯臣說明，透過公私協力合作，也提供實施線上課程所需資源與服務，民間廠商支援有台灣微軟Teams、思科台灣WebEx、Zoom等視訊系統及教科書出版商提供的備課軟體等，讓全國學校師生都能免費使用。

▲▼一旦停課，教育部將啟動線上教學及補課作業。（圖／記者崔至雲攝、教育提供）

教育部今也邀請無界塾塾長葉丙成和新北市三峽區龍埔國小老師施信源演示「一對多雙向視訊教學」，提供全國老師實施線上補課的參考，實施線上課程所需資源與服務公告於「教育雲-線上教學便利包」。

葉丙成表示，線上學習之即時互動很重要，一對多雙向視訊教學可做到完全取代實體教室上課的效果，連體育課和藝術課都可以做到。施信源，則在寒假延長開學期間，運用Google Meet等雲端軟體 網路課程及進行作業討論，充分展現「停課不停學」的教學活動。另也讓家長透過視訊同步一起參與上課、了解線上學習。

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