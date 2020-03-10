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大陸稱疫情已控制！台人曝佛山實施「高強度物理封鎖」：擴散可能性不高

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲防範新型冠狀病毒肺炎，醫護人員穿上裝備。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒至世界各地，不過日前中國卻宣稱疫情已控制住，就有鄉民好奇在Gossiping板上問卦「中國稱疫情已控制 內部實際情況如何？」話題吸引一位人在佛山工作的網友回文，透露「工業區的小路全部封鎖，只留主幹道前後兩個出入口」、「附近店家大概開六成」，分享當地防疫實際情形。

這位網友回文中先表明身分，「安安，我是那個2月就傻傻回去上工不怕死的台勞啦！登機時才知道只有總經理跟幾個協理回去，菜鳥就我心臟最大（蠢）。」原PO透露，他人在二級災區佛山，當地工業區的小路全部封鎖，只留主幹道前後2個出入口。主幹道在晚上9點後封鎖，進出需要身分證、工作證、區委核發的出入證，「外區人說破嘴也進不來。」

請繼續往下閱讀...

原PO說，同事中有湖北籍的，只要過年有離廠就是禁止回廠、無限期待工，其他員工則是要戴口罩才准入廠區，「三餐量體溫造冊登記，廠區每週大消毒一次，台幹宿舍天天消毒水拖地，搞得好像住在醫院一樣。」

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲防治疫情擴散，各地進行衛生防控。（圖／達志影像／美聯社）

接下來是採購日用品的方面，「附近店家大概開六成，沃爾瑪之類大賣場營運正常，物資還是滿架沒缺，餐飲一律禁止內用，外出計程車沒營業，搭公車要掃微信實名登記上下車點。」

另外，支付寶之類的APP會隨時更新感染數據，地圖APP會通報患者的位置，「當然這部分就是信者恆信，無法驗證；我個人覺得有一定有可信度啦，這種高強度的物理封鎖跟消毒，要再擴散可能性不高。」

原PO也分享自己在當地生活的感受，「身為阿宅日常生活是沒太大感覺，反正就是上班下班宿舍打game的樸實無華生活」，並說大陸的新聞就是在報「國外疫情大爆發、祖國抗疫有功是人類文明的諾亞方舟」之類的維穩報導。最後他也表示「我是領美金不是人民幣，還有公司休假管制等疫情結束，所以短時間不會回台灣造成大家困擾ㄎㄎ！」

看到貼文後，其他人紛紛留言熱論，「中國能採用控制的手段已經是全世界最偏激，有控制才正常吧！搭車全部實名制，感染源追起來比你歐美有效率太多」、「第一手報導給推」、「感謝分享，不愧是極權又左派政府的玩法」、「中國的大區域物理隔離真的做的滿乾脆的」、「防疫強度還蠻高的，一開始就這樣不就好了」、「（若）真的控制住，早就恢復開工動能了。」

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