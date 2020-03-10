陸2月CPI年增5.2%　豬肉飆升致食品價格上漲21.9%

▲疫情衝擊影響物價，圖為封城期間武漢市超市情況。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情對大陸民生的影響持續顯現。據國家統計局10日公布數據，今年2月份，大陸全國居民消費價格（CPI）年漲5.2%，雖較上月回落0.2個百分點，但因節後豬肉價格仍持續上漲，導致食品價格年增率達到21.9%高點，成為拉動CPI連兩個月破5的主因。

根據統計，2020年2月大陸CPI年增5.2％ ，其中，城市上漲4.8%，農村上漲6.3%；食品價格上漲21.9%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格上漲7.9%，服務價格上漲0.6%。今年1到2月平均，CPI比去年同期上漲5.3%。

▲疫情引發各地物資恐慌。（圖／路透）

統計局表示，食品價格仍然是拉動CPI上漲的主要因素。今年 2月，食品價格上漲21.9%，漲幅較上月繼續擴大，影響CPI上漲約4.45個百分點。今年前兩個月，食品價格同比上漲21.3%，漲幅比去年同期擴大20.0個百分點。

其中，薯類價格較上月增長16.0%，漲幅擴大8.3個百分點；豬肉價格月增9.3%，漲幅擴大0.8個百分點；鮮菜、鮮果和水產品價格分別月增9.5%、4.8%和3.0%，漲幅稍有回落；此外，雞蛋由於供應充足，價格月減6.9%。

國家統計局城市司司長趙茂宏指出，突如其來的新冠肺炎疫情對價格走勢形成了較為複雜的衝擊，CPI仍處在高位，但漲幅已經有所回落。

他說，食品價格上漲較多，從供給方面看，主要是各地不同程度地實施了交通運輸管控措施，部分地區物流不暢，加上人力短缺造成物資配送難度加大，成本有所上升；另外，部分企業和市場延期開工開市，一些產品生產和供給受到影響，難以及時滿足市場需要。

今年1月份，大陸CPI年增率為5.4%，在當時創下超過八年來的新高，與此同時，1月大陸食品價格年增率達20.6%。

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