封城後48天！習近平首抵武漢考察疫情　將慰問患者、一線醫護

▲習近平戴上口罩視察疫情。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席、中共總書記習近平10日上午搭機抵達湖北省武漢市，考察新冠肺炎疫情防控工作，並看望慰問奮戰在一線的醫護人員、患者等。這也是疫情發生後，習近平首次前往武漢考察，從1月23日武漢封城至今起算，已過了48天。



根據《新華社》報導，習近平10日上午抵達武漢市，考察湖北和武漢的新冠肺炎疫情防控工作，將看望慰問奮戰在一線的廣大醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安幹警、基層幹部、下沉幹部、志願者和患者群眾、社區居民。

▼預料習近平將前往「火神山」醫院考察。（圖／翻攝北京日報）



習近平將赴武漢考察的消息上周就已在流傳，當時就有人指出，習近平會前往幾個具有代表性的新冠肺炎治療醫院，包含金銀潭醫院、武漢「小湯山」火神山醫院、雷神山醫院等，除了視察疫情防控工作外，也會慰問第一線的醫護人員。

看望患者也會是習近平此行重點之一，但為了防疫與安全考量，部分訪視行程很可能採用「視訊」的方式，與國務院總理李克強1月底赴武漢考察時的模式類似。

此外，習近平還會進入部分社區，考察社區防疫工作，並為居民、志願者、基層幹部、下沉幹部打氣。

▼李克強1月底赴武漢考察，以「視訊」方式慰問第一線醫護與患者。（圖／中國政府網）

