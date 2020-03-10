同事痰音超重不戴口罩！她淚勸：大家都有小孩　一看「勉強戴半套」傻眼

▲咳嗽示意圖。（圖／記者陳俊宏攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一名網友抱怨，同事日前每天都在咳嗽，詢問對方是不是感冒了，對方卻回「不知道」，完全不了解自己目前的身體狀況。原PO因為家中有孩子，擔心有什麼萬一，就提醒同事戴上口罩，怎料對方隨後「做半套」的舉動卻讓她超無言。

「好想換位子。」一名女網友日前在臉書「爆怨公社」中發文，她表示一名同事每天都在咳嗽，講話時有很明顯的痰音。誇張的是，同事並沒有沒有戴上口罩，經原PO詢問「是不是感冒了」，她竟回覆「不知道耶！」

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原PO無奈提醒同事「大家都有小孩」，希望對方能戴上口罩保護自己及他人。同事隨後雖然有聽進去、乖乖戴上口罩，卻被發現是「戴半套」，時不時就拿下來，不然就是露出鼻子，吃飯時口罩就這樣大剌剌地把內面朝上，讓原PO很傻眼。

▲同事口罩內面朝外，就這樣隨意丟在桌上。（示意圖／記者張嘉晏攝）

貼文一出，網友們紛紛表示太可怕，「真的不OK，是自私還是無知」、「不管是不是新冠肺炎，不過不戴口罩就很沒水準」、「酒精噴下去就對了」、「跟老闆反應一下」。

其他人則是勸原PO自己口罩要戴滿，並且落實勤洗手的動作，「這時候顧什麼情面，她不愛護自己，我也要保護自己。」原PO對此回應，自己每天都有好好戴口罩，不過這樣真的有點傷本。

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