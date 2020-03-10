防堵口罩實名制2.0成「演場會搶票」　陳其邁曝：5大問題要克服

▲行政院副院長陳其邁接受媒體訪問。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對口罩實名制2.0的規劃，行政院副院長陳其邁10日在立法院受訪時表示，這就像是演唱會搶票，這兩天正緊鑼密鼓進行壓力測試，從網路預訂、金流、物流到整個超商販售，都要精準地到位，讓系統完整整合。

有關壓力測試目前已可負載多少人同時上線？陳其邁表示，這分為不同階段，第一階段像是演唱會搶票，這部分通過之後，因為還需要針對「轉帳」，「金流」也需要壓力測試，一步步把測試都完成。

再者，陳其邁指出，「超商配貨」、「分包」也都要到位，網路族群使用者非常多，壓力測試完成就會對外宣布。最後是「個人資料保護問題」包括使用自然人憑証、健保卡的方式，與一般網路預購系統也不相同等5大問題要克服，「相關細節壓力測試後會馬上對外宣布」。

另外，對於第二批武漢包機將要返台一事，陳其邁受訪時則表示，雙方一直就兩岸專機部分做緊密磋商，我方原則弱勢優先、防疫優先的原則，包括罹患慢性病、罹癌患者，短期居留、老弱婦孺等等因素的考量，跟對方一直在做相關防疫措施的安排的磋商，有結果的話疫情中心很快對外做說明。

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