不群聚抗疫情　吉安鄉祭拜法會線上直播供民眾追思

▲▼吉安鄉長游淑貞致贈環保心燈給民眾，取代焚燒紙錢，響應環保愛地球。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慎終追遠、追思感恩，吉安鄉公所因應疫情強碰清明，不進行群聚性祭拜活動。鄉長游淑貞強調，即日起以人潮分流方式祭祖，法會祭拜盛事不另行通知所有家屬來參與，改由吉安鄉公所、吉安鄉民代表會、村長們隨僧團唸誦跪拜為全民祈福外，同時殯葬管理所將透過線上直播讓民眾在任何地方皆能追思。

吉安鄉長游淑貞8日在主秘高文彬的陪同下，前往慈雲山致贈環保心燈給民眾，游淑貞鼓勵鄉親配合用心燈取代焚燒紙錢政策，一起響應環保愛地球。她表示，吉安鄉公所今年與勝安宮共同推動環保心燈點亮光明，現場由勝安宮免費提供800份心燈給祭祀家屬多加利用，數量有限發完為止。

鑒於每年法會湧入上千祭祖人潮，本次在疫情當下，由民眾自行規劃時間前往祭祖，或由家人代為掃墓，減少人群接觸，以防範疫情延伸。游淑貞說，由於全台仍受冠狀肺炎嚴重衝擊，籠罩疫情中，為維護生命財產安全，取消接駁車接送，吉安鄉公所團隊提供更適性的服務，即日起至4月4日，全天候八點至五點半，中午及假日不休息，提供鄉親自由祭祀與追思祖先。

越密集人群處風險越高，一切為了防疫優先。游淑貞指出，目前正在防時刻，舉辦大型法會確實有相當高的風險性，吉安鄉公所為不牴觸習俗，仍辦理隆重追思法會，民眾可提前分流祭祖，也可選擇透過網路視訊祭拜。吉安鄉公所預計於3月26日透過線上直播，讓民眾在家參與祭祖，非常時期保護所有鄉親，使吉安鄉零疫情。

殯葬管理所長劉美智指出，慈雲山祈福法會更新通知單已於近日寄出，請民眾特別留意，若未收到者請撥打鄉公所電話或至鄉公所網站查詢。

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