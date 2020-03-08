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鄉民質疑「靠什麼紅？」他曝企鵝妹心機一面　清純走向鹹濕：國外觀眾變多

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▲企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）

▲企鵝妹外貌出眾又真性情，經常上傳自拍照與粉絲分享。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）來台學中文，近日開直播和粉絲互動，不僅似乎在另一名男直播主家中，看起來還像是喝醉酒，在鏡頭前眼神呆滯迷濛，畫面中她臉頰泛紅倒在床上，曖昧姿態引起網友熱烈討論。就有鄉民在PTT發文問卦「企鵝妹是靠什麼紅的？」想問企鵝妹究竟有什麼本事吸這麼多粉。

話題吸引另一名網友回文，揭穿企鵝妹維持人氣的秘密，「這篇認真回答，什麼台灣火山孝子捐錢都已是過去式，她現在抖內（Donate，贊助之意）來自國外還比台灣多。」這位網友指出現在的情況，其實會抖內企鵝妹的台灣大戶剩沒幾個，抖內頻率也降低，而企鵝妹也不走清純女友形象，實況還加入很多辛辣鹹濕的風格。

請繼續往下閱讀...

原PO透露，企鵝妹在國外走紅有2個原因跟台灣有點關係，一是去年7月企鵝妹曾坐客運開直播，說有跟蹤男坐在她後面，跟蹤事件在國外論壇「Reddit」引發熱論，讓企鵝妹有了基礎知名度，不僅實況追蹤數再次增加，聊天室的純英文觀眾也開始變多。

第二件事是企鵝妹在台大學生證上的「民國81年」，結果在她的聊天室開始有「企鵝妹38歲」的謎因，「8月在台灣逛夜市時自嘲是MILF（形容性經驗豐富的熟女）的片段被張貼至LSF帶來很高的點閱率跟聲量。再加上台灣觀眾未見起色的情況下，到了去年10月就大量降低女友形象的內容。」

▲企鵝妹。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲企鵝妹喝醉誤開直播，對著鏡頭伸舌頭狂喇。（圖／翻攝自Twitch ）

原PO指出，企鵝妹本來就各種實況主都會看，包括台、韓、歐美，而轉型後的她也加強學習國外的謎因和流行哏，「國外觀眾也一直寫建議內容給她，她覺得適合的就拿來做實況。就像以前韓國人的她講出『三小、8+9』、唱很多台灣流行歌，讓台灣觀眾有驚喜感，現在驚喜感也帶給了國外觀眾。」

企鵝妹相當聰明、又充滿小心機的地方，就在於懂得吸收、學習與改變，「以前聊天室中文觀眾多，喜歡她唱唱跳跳賣萌她就做這些內容。聊天室變成英文觀眾多，喜歡她談19+成人話題跟舉止她也盡量配合。」

現在企鵝妹除了保留一些以前就有的性感小動作，像是咬東西、綁馬尾跟實況洗澡，也開始露舌頭、舔東西，會對MIC發出顱內高潮（ASMR）的聲音，還增加在鏡頭前面脫換衣服的比例，而且就算做了這些動作，從沒被Ban（禁播）過。

原PO最後也說，其實企鵝妹在台灣實況圈的形象、知名度比在八卦板好很多，「上週末台灣實況台流行的世界盃2選1也跟她有關，也有實況主公開表示好感。只是有些觀眾在各台選人時候一直貼她一些令人害羞的Clip」、「有看實況的觀眾，個人覺得想聽成人話題或看戶外笑料可以看看。不然就等她來台灣再看，可以看她踩台灣商家的雷。平常沒看實況的應該沒興趣。」

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