謝謝老師有您真好！12無語良師獻大愛　慈大舉行感恩追思典禮

▲▼慈濟大學99位學生在典禮上90度鞠躬向無語良師致敬。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

大體解剖學是醫學生從書本理論進入真實人體的第一課，為基礎醫學的基礎。慈濟大學6日舉辦了大體解剖學入殮、送靈、火化、感恩追思、植葬和入龕典禮，醫學系三年級和後中醫學系一年級的99位學生在典禮上90度鞠躬向無語良師致敬：「謝謝老師，有您真好」感恩老師一學期的陪伴。12位無語良師在感恩追思典禮上，由劉怡均校長親自頒發感恩紀念牌給每位家屬。

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課程結束了，也要對無語良師道再見了，前一天解剖學科師長已帶著學生們到慈雲山火化場為老師停留的最後一個地方進行清潔打掃，這也是能為老師做的最後一件事。因為新冠肺炎的影響，從家屬報到就必須量體溫，全程戴口罩，感恩追思典禮並採隔位座，保持室內空氣流通。

躺在棺木裡，無語良師身上覆蓋著往生被，看著至親最後一眼，家屬悲喜交集，不捨親人的離去，但為親人圓滿最後心願而歡喜。李月娟老師的女兒簡婕表示，母親常說要用愛自己的心愛別人，當大體老師是母親的心願，但父親承受了很多親人的眼光將母親送到慈濟大學，感恩大家完成母親心願。

所有學生將心裡的感恩寫成信送給老師。寒假時醫學系林庭安同學想到就要和老師再見了，提筆為老師畫了一幅畫，林庭安表示，雖然老師從未對他們說過一句話，但畫畫時想到家屬形容「老師很低調，很愛家人。」林庭安覺得和老師是熟悉的，感謝老師，也祝福老師順利圓滿地離開。

劉怡均校長感恩精舍師父引領，讓典禮更有人文，慈大解剖教育是世界典範，很多國外學校都來取經，感恩曾國藩教授和解剖學科所有人的奉獻和用心。劉校長也感恩所有志工的陪伴付出，最重要的是家屬將親人奉獻給醫學教育，讓學生在老師身上學習避免犯錯，相信所有學生在過程中體會到老師和家人的期許，在未來能實踐醫療人員的使命和責任。

▲解剖學科師長帶著學生們到慈雲山火化場為老師停留的最後一個地方進行清潔打掃。

「媽媽曾說希望在生命的最後還能幫助更多人，我會繼續媽媽的志工之路，走出去服務他人。」陳淑芬老師的兒子李旻佑就讀慈大傳播系二年級，陳淑芬老師在李旻佑四個月大時罹患多發性肌炎，終身需要坐輪椅，但陳淑芬老師曾告訴旻佑：「與其在家裡對著牆壁，不如出去服務。」所以即使身體不便，陳淑芬老師還是上街募款或是協助帳本整理。陳淑芬在2016年往生，李旻佑於2018年考上慈濟大學傳播系，他成為川愛志工、國際接待服務隊志工等，實現他對母親的諾言。今天李旻佑送別母親，希望母親不要擔心外，他也告訴年紀相仿和他一樣在外求學的慈大同學們，生命無常，大家要把握每次與家人相處的機會。

典禮播放學生製作的「與您陪伴的點點滴滴」回顧影片，記錄著從家訪、上課、教師節奉茶、為老師縫合，打掃火葬場、入殮等，家屬們沒有參與的過程。

靜思精舍德宇師父開示，將家人捐出來，家屬們都承受很多的壓力，感恩家屬的大捨和大勇。因為疫情的關係，這次典禮讓醫學生和家屬的接觸時間沒有那麼頻繁，但是大家的心意都是一樣的。感恩所有的學生，讓老師的生命能夠延續，讓愛繼續傳承，老師的生命雖然走到盡頭，但是他們的慧命將會一直留在每個人的心裡。

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