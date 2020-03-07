慈濟首度網路直播共修　3月8日早上全球線上祈福

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

為因應新冠病毒漫延，降低感染風險，慈濟基金會3月份暫停與延後大型群聚活動，以往3月份舉行的「大型精進日」，將於3月8日（日）上午7時，首度改由全球線上安心祈福會直播共修，於各慈濟直播平台放送，邀請大家一同線上同心祈福弭災疫。

慈濟基金會表示，受到疫情影響，已於2月25日正式佈達3月份將暫停及延後大型群聚活動的進行，一般共修配合政府防疫要求實施外，更採取線上共修方式進行。

無論您在捷運上還是公共場合，或是在公園、戶外環境等，只要有連接網路的手機、平板、或電腦，都可以一同加入觀看，此次「同心祈福弭災疫」將透過網路直播進行線上拜經祈福。

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慈濟基金會3月份全球直播共修流程包括：

＊「拜經祈福」－將禮拜普門品，恭敬虔誠為天下眾生祝禱。

＊「齋戒是靈方妙藥」－由花蓮靜思精舍常住師父分享。

＊「慈濟2020目標願景」－由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文主講。

＊「防疫知識與保健」－由花蓮慈濟醫院副院長何宗融與感控護理師江惠莉分享防疫保健與知識。

＊「證嚴法師開示」－慈濟證嚴法師於花蓮靜思精舍開示。

慈濟基金會歡迎各界人士也能在3月8日早上7點起上網收看慈濟「同心共濟弭災疫」全球祈福線上直播平台，民眾可上網搜尋YOUTUBE「TCNEWS慈善新聞網」或是FB「「慈濟基金會」、「慈濟@臺北」、「慈濟@桃園」、「慈濟@台中」、「慈濟@彰化」、「慈濟@臺南」、「慈濟@高雄」、「阿明@LIVE」線上直播團隊將分別透過直播平台傳送，希望能透過此一線上祈福會，邀請大家一同齋戒護眾生，並一起為世界祈福。