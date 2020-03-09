雲林東勢土雞場爆H5N2禽流感！　7129隻雞全撲殺

▲彰化土雞場雞隻2月也感染H5N2。防檢局表示，今年至今確診及撲殺案例計25例。（圖／彰化動物防疫所提供）



記者許展溢／台北報導

防檢局今（9日）晚表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣東勢鄉1紅羽土雞場確診為H5N2亞型高病原性禽流感（主動通報）。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場7129隻雞隻（11週齡）撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年至今確診及撲殺禽流感禽場案例計25例。

防檢局說明，國際禽流感疫情，近期保加利亞仍有通報案例，另據台灣野鳥協會及韓國觀測顯示，近期過境候鳥數目明顯增加，而候鳥可能攜帶禽流感病毒，增加禽流感發生風險。並強調，今白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，明日鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼。

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防檢局指出，近日天氣變化大易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，特別是同棟雞舍切勿分批出售毛雞，並且適時調整禽舍保溫通風設備，加強清潔消毒工作，落實人員、器具及車輛進出禽場或禽舍等管制措施，可避免家禽疾病的發生。

防檢局呼籲，養禽業者如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關，並依照防疫人員指導為必要處置之措施，以避免禽流感病毒擴散。