鳳梨金鑽上場　縣府挺生產合作社聯手行銷

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今年裡作鳳梨陸續進入採收期，預計將於3月中旬進入盛產，雲林縣政府除持續關心鳳梨生產狀況外，今(6)日在古坑永興合作社舉辦「金鑽恆久遠,一顆永留傳」鳳梨行銷記者會，衛生局營養師簡士傑說明吃鳳梨的好處，古坑鄉農會及家政班提供多道鳳梨料理給大家品嚐，括鳳梨苦瓜雞、鳳梨醋等。

▲雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、農業處長魏勝德、永興果菜生產合作社理事主席黃威騰，辦理「金鑽恆久遠,一顆永留傳」鳳梨行銷記者會，推廣古坑鳳梨。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林鳳梨主要產季在4-5月，主要品種為金鑽鳳梨(台農17號)，產量約佔全國的 7%，其中又以古坑鄉為最大的產區。張麗善說，鳳梨除了當水果生食之外，新鮮鳳梨用來入菜做糖醋、燒或炒，可展現特有酸香甜的滋味，鳳梨更能拿來作成點心及作為觀賞植物，如此多功能稱鳳梨為萬用水果之王真是一點也不為過。

永興果菜生產合作社理事主席黃威騰指出，為協助農友除了生鮮鳳梨的銷售外，更積極開發加工產品，除和廠商合作截切後提供作為榨汁、果醬等用途外，也積極開發自有的加工產品，現場就展示了「薑汁鳳梨黑糖磚」，就是利用在地鳳梨作加工運用，直接沖泡即可飲用，提供民眾更方便多樣的選擇。

▲雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗南鎮長沈勝騰一同品嚐斗南農會家政班準備的鳳梨雞湯。（圖／記者蔡佩旻攝）

農業處長魏勝德表示，除了古坑永興合作農場外，在縣府農業處ＦＢ網站都有採購鳳梨的訊息，在PC home網站也能訂購古坑鳳梨的加工品，包括鳳梨黑糖薑專的部分都能買得到，邀請民眾吃當季食當地，多吃蔬果有益身體健康，農民用心栽種，當季的蔬果最適合大家多多食用，雲林鳳梨上場歡迎大家來採購。

營養師簡士傑說明，鳳梨含有豐富的膳食纖維、有機酸、維生素、維生素B1、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀等營養素。建議大家每次食用鳳梨一份大約120公克即可,在餐後吃鳳梨較能降低胃腸的刺激。另外有些民眾會對鳳梨蛋白脢過敏，食用鳳梨後會出現皮膚發癢等症狀者，可以吃烹煮過的鳳梨或是鳳梨罐頭，其中的蛋白活性酵素因加熱已經遭受破壞，便不會有刮舌感和過敏的現象。

▲古坑鄉農會及家政班提供多道鳳梨料理給大家品嚐，括鳳梨苦瓜雞、鳳梨醋等。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林縣政府農業處ＦＢ網站都有採購鳳梨的訊息，在PC home網站也能訂購古坑鳳梨的加工品，包括鳳梨黑糖薑專的部分都能買得到。（圖／記者蔡佩旻攝）





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